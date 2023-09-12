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人行再發聲穩人幣　中國數據稍見起色

宏觀解讀 15:26 2023/09/12

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周一人民幣大幅反彈，中國內地新增貸款增幅勝預期，加上人行再度進行口頭干預支持匯價，適逢美元回調，在岸人民幣一舉收復7.3關口。筆者比較關注人行對人民幣的態度，人行官網發布的聲明顯示，人行對支持人民幣的態度非常堅定，強調必要時將採取行動，並堅決杜絕投機炒作。現時，人行已經動用大部份人民幣維穩工具，未來可能會以透過加大現有工具的力度以調控人民幣匯價，以及在市場通過國有行進行結匯及離岸人民幣市場的流動性管理，直接遏止人民幣跌勢，從而獲取短暫空間減息以提振經濟。

中國經濟數據稍見起色，亦有助支持人民幣匯價。除中國新增貸款回升外，中國經濟亦暫時擺脫通縮危機。筆者認為，人民幣能否扭轉劣勢，一切還看房地產市場的反彈力度。之前，中國當局先後放寬申請房貸限制及下調存量房貸利率，能直接降低入市購房的資金需求和供樓成本，有助刺激住房的實際需求。9月份售房數據有望反彈，將利好房地產開發商商討債務展期，減低房地產危機短期爆發的風險，為人民幣反彈制造有利條件。

開市追揸沽

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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