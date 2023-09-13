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【Apple發布會2023】iCloud+添新方案　提供6TB和12TB儲存容量

科技 11:05 2023/09/13

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蘋果（Apple）在發布iPhone 15系列後，行政總裁Tim Cook沒有宣布令各位果迷期待的「One More Thing」，僅在結尾前宣布iCloud+增添兩個新訂閱方案，分別為6TB和12TB儲存容量。

【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）

【Apple發布會2023】USB-C版本AirPods Pro 2同步亮相　港售$1,849即日開放預購

Apple表示，由於iPhone 15上進行重大相機升級，因此由9月18日起，iCloud+將推出兩項新計劃：月費為238港元的6TB計劃，以及月費為468港元的12TB計劃，提供更多儲存空間以儲存檔案、相片、影片。

據Apple資料顯示，全新計劃適合相片圖庫和影片庫佔用大量空間或正使用「家人共享」的用户，並夠能使用全新升級功能，包括私密轉送、「隱藏我的電郵」、自訂電郵網域和「HomeKit 安全錄影」等支援。

【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17

責任編輯：曾曉汶

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