  • 27°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 03:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）

科技 01:07 2023/09/13

分享：

分享：

蘋果（Apple）發布會在全球矚目的情況下正式揭幕，蘋果行政總裁Tim Cook開場率先宣布，將會帶來兩款全新產品，分別為全新Apple Watch及全新iPhone。

【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17

【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開售」

Apple Watch Series 9率先亮相，採用全新的S9處理器，聲稱效能表現比Series 8速度提高了60%，GPU性能也提高了30%，同時配備第二代超寬帶芯片，Find My定位追蹤更加準確和更加省電。

值得一提的是，蘋果聲稱Apple Watch Series 9有重大更新，並提及「輕點兩下（Double Tap）」功能，只要雙指互點，就可以暫停計時器、聽電話、暫停播放音樂等。但事實上，此功能在過往的Apple Watch上也能使用，只要開啟輔助觸控的手勢，就能啟用。不過蘋果就強調，全新輕點兩下手勢由Apple Watch Series 9內更快速的神經網絡引擎驅動，運用機器學習演算法，處理加速感應器、陀螺儀及光學心率感測器的數據。每當將食指與拇指重複開合兩下，機器學習演算法會偵測手腕每個微少動作的獨特軌跡，以及血液流動的變化。輕點兩下手勢將於下個月透過免費軟件更新方式提供。

售價方面，Apple Watch Series 9售價為3,199港元起；Apple Watch SE售價則由1,999港元起。

點擊圖片放大
+3
+2

除了Apple Watch Series 9，Apple也帶來Apple Watch Ultra 2。Apple表示，Apple Watch Ultra 2將同樣會針對潛水用家而設，並帶來新功能。此外，全新進階顯示器架構將Apple Watch Ultra 2的最大亮度推至3,000尼特，屏幕比第一代Apple Watch Ultra明亮50%。但同時，在黑暗環境下，顯示器可以調低至1尼特，以免打擾到附近的人。

錶面也可實時顯示各種極限運動時的數據資訊，包括秒數、高度及深度。而Apple Watch首次可在裝置上處理Siri要求，如一些無需互聯網資訊的要求，例如開始體能訓練或是設定計時器，Siri均無需依賴Wi-Fi或流動網絡也可作回應。神經網絡引擎同時提升Siri聽寫的準確度達25%。

Apple Watch Ultra 2今（13日）起預售，將於9月22日起上市，售6,399港元。

點擊圖片放大

Apple Watch新系列全數「曬冷」後，iPhone 15系列終於正式隆重登場。一如外界所料，iPhone 15全系列均使用「動態島」屏幕設計，「M字瀏海」正式步入歷史。同時，6.1吋的iPhone 15、6.7吋的iPhone 15 Plus新增「粉紅色」，共設5種顏色予用家選擇。

相機方面，iPhone 15及iPhone 15 Plus均延續前代的雙鏡頭相機規格。兩款機型大部份配置與上代相同，只是主鏡頭將升級為4,800萬像素。至於規格，iPhone 15及iPhone 15 Plus的芯片亦有所升級，從A15升級到iPhone 14 Pro配置的A16仿生芯片，並且擁有Ultra Wideband。另外，也提供免費衛星定位，但就未知香港地區能否使用。

iPhone 15售價為6,899港元起；iPhone 15 Plus則為7,699港元起。另外，Apple也正式宣布iPhone 15全系列改用USB-C充電口，與此同時AirPods Pro 2亦會推出USB-C版本。

點擊圖片放大
+4
+3

在iPhone 15及iPhone 15 Plus面世後，就迎來iPhone 15 Pro機型。6.1吋的iPhone 15 Pro以及6.7吋屏幕的iPhone 15 Pro Max轉用鈦金屬設計，相信將是目前史上最輕的Pro及Pro Max，同時機身邊框也將會是目前iPhone系列中史上最窄。而iPhone原有的左側鈴聲開關，則以全新的動作按鈕（Action Button）取代了，用戶可以自訂其用途，例如打開相機、打開手電筒等。

規格方面，iPhone 15 Pro採用A17 Pro芯片，Apple聲稱，CPU配備微架構，設計亦經過改良，速度比以往快10%，而神經網絡引擎現更快2倍，配備全新6核心設計，能夠提升最高效能和能源效益。同時iPhone 15 Pro配備硬件加速光線追蹤，比以軟件為基礎的光線追蹤快達4倍，可提供更流暢的圖像處理，以及更引人入勝的 AR 應用程式和遊戲體驗。

鏡頭方面，iPhone 15 Pro主鏡頭同樣為4,800萬像素，搭配更巨型的CMOS感光原件。而iPhone 15 Pro Max則設有5倍潛望鏡頭，iPhone 15 Pro Max的全新長焦距相機採用創新的四連反射稜鏡設計，結合光學影像防震功能和自動對焦的3D感應器移動式模組，適合拍攝特寫、野生生態相片，以及從遠處捕捉動作。另外，蘋果也提及，iPhone 15 Pro能夠以全新維度拍攝影片，錄影適用於 Apple Vision Pro 的空間影片，功能將於今年稍後推出。

值得一提的是，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max支援 USB 3，數據傳輸每秒10 Gigabit，比以往快20倍。

售價方面，iPhone 15 Pro為8,599港元起；iPhone 15 Pro Max則為10,199港元起。所有iPhone 15系列機款將於周五（15日）晚上8時起預售，並於9月22日起上市。

點擊圖片放大
+7
+6

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？
2023/08/28
【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？
【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞
2023/08/04
【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞
【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先
2023/07/25
【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮
2023/07/20
【Apple AI】蘋果擬開發聊天機械人　抗衡ChatGPT熱潮

你可能感興趣

【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？
12:07 2023/08/28
【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？
【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞
15:15 2023/08/04
【MR眼鏡】蘋果Vision Pro新專利技術　減少暈動症及視覺疲勞
【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先
14:07 2023/07/25
【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先
Apple 香港 品牌 智能手機 手機Apps iPhone 蘋果（Apple，美：AAPL）

下一篇文章

【黑客入侵】數碼港資料再被放上暗網　專家促成立委員會處理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為回歸】成龍現身加持　網民報料：華為新機沒現貨　轉買上一代摺機
【華為回歸】成龍現身加持　網民報料：華為新機沒現貨　轉買上一代摺機
【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17
【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17
【華為回歸】一文看清華為新機　為何成為全球焦點？
【華為回歸】一文看清華為新機　為何成為全球焦點？
【Apple發布會前瞻】Apple秋季發布會即將揭幕　一文看清iPhone 15傳聞重點更新（附直播連結）
【Apple發布會前瞻】Apple秋季發布會即將揭幕　一文看清iPhone 15傳聞重點更新（附直播連結）
【iPhone 15】最高階iPhone 15定名仍為Pro Max？　新消息打破推出Ultra傳聞
【iPhone 15】最高階iPhone 15定名仍為Pro Max？　新消息打破推出Ultra傳聞
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款