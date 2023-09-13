【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）

蘋果（Apple）發布會在全球矚目的情況下正式揭幕，蘋果行政總裁Tim Cook開場率先宣布，將會帶來兩款全新產品，分別為全新Apple Watch及全新iPhone。

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Apple Watch Series 9率先亮相，採用全新的S9處理器，聲稱效能表現比Series 8速度提高了60%，GPU性能也提高了30%，同時配備第二代超寬帶芯片，Find My定位追蹤更加準確和更加省電。

值得一提的是，蘋果聲稱Apple Watch Series 9有重大更新，並提及「輕點兩下（Double Tap）」功能，只要雙指互點，就可以暫停計時器、聽電話、暫停播放音樂等。但事實上，此功能在過往的Apple Watch上也能使用，只要開啟輔助觸控的手勢，就能啟用。不過蘋果就強調，全新輕點兩下手勢由Apple Watch Series 9內更快速的神經網絡引擎驅動，運用機器學習演算法，處理加速感應器、陀螺儀及光學心率感測器的數據。每當將食指與拇指重複開合兩下，機器學習演算法會偵測手腕每個微少動作的獨特軌跡，以及血液流動的變化。輕點兩下手勢將於下個月透過免費軟件更新方式提供。

售價方面，Apple Watch Series 9售價為3,199港元起；Apple Watch SE售價則由1,999港元起。

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除了Apple Watch Series 9，Apple也帶來Apple Watch Ultra 2。Apple表示，Apple Watch Ultra 2將同樣會針對潛水用家而設，並帶來新功能。此外，全新進階顯示器架構將Apple Watch Ultra 2的最大亮度推至3,000尼特，屏幕比第一代Apple Watch Ultra明亮50%。但同時，在黑暗環境下，顯示器可以調低至1尼特，以免打擾到附近的人。

錶面也可實時顯示各種極限運動時的數據資訊，包括秒數、高度及深度。而Apple Watch首次可在裝置上處理Siri要求，如一些無需互聯網資訊的要求，例如開始體能訓練或是設定計時器，Siri均無需依賴Wi-Fi或流動網絡也可作回應。神經網絡引擎同時提升Siri聽寫的準確度達25%。

Apple Watch Ultra 2今（13日）起預售，將於9月22日起上市，售6,399港元。

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Apple Watch新系列全數「曬冷」後，iPhone 15系列終於正式隆重登場。一如外界所料，iPhone 15全系列均使用「動態島」屏幕設計，「M字瀏海」正式步入歷史。同時，6.1吋的iPhone 15、6.7吋的iPhone 15 Plus新增「粉紅色」，共設5種顏色予用家選擇。

相機方面，iPhone 15及iPhone 15 Plus均延續前代的雙鏡頭相機規格。兩款機型大部份配置與上代相同，只是主鏡頭將升級為4,800萬像素。至於規格，iPhone 15及iPhone 15 Plus的芯片亦有所升級，從A15升級到iPhone 14 Pro配置的A16仿生芯片，並且擁有Ultra Wideband。另外，也提供免費衛星定位，但就未知香港地區能否使用。

iPhone 15售價為6,899港元起；iPhone 15 Plus則為7,699港元起。另外，Apple也正式宣布iPhone 15全系列改用USB-C充電口，與此同時AirPods Pro 2亦會推出USB-C版本。

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在iPhone 15及iPhone 15 Plus面世後，就迎來iPhone 15 Pro機型。6.1吋的iPhone 15 Pro以及6.7吋屏幕的iPhone 15 Pro Max轉用鈦金屬設計，相信將是目前史上最輕的Pro及Pro Max，同時機身邊框也將會是目前iPhone系列中史上最窄。而iPhone原有的左側鈴聲開關，則以全新的動作按鈕（Action Button）取代了，用戶可以自訂其用途，例如打開相機、打開手電筒等。

規格方面，iPhone 15 Pro採用A17 Pro芯片，內置USB-3控制，若使用相應的工具，可令資料傳輸快20倍。鏡頭方面，iPhone 15 Pro主鏡頭同樣為4,800萬像素，搭配更巨型的CMOS感光原件。而iPhone 15 Pro Max則設有5倍潛望鏡頭。

售價方面，iPhone 15 Pro為8,599港元起；iPhone 15 Pro Max則為10,199港元起。所有iPhone 15系列機款將於周五（15日）晚上8時起預售，並於9月22日起上市。

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責任編輯：曾曉汶

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