【Apple發布會2023】蘋果發布會揭開序幕　iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場（不斷更新）

蘋果（Apple）發布會在全球矚目的情況下正式揭幕，蘋果行政總裁Tim Cook開場率先宣布，將會帶來兩款全新產品，分別為全新Apple Watch及全新iPhone。

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Apple Watch Series 9率先亮相，採用全新的S9處理器，效能表現比Series 8快30％，Find My定位追蹤更加準確和更加省電。值得一提的是，蘋果聲稱Apple Watch Series 9有重大更新，並提及「雙指互點（Double Tap）」功能，只要雙指互點，就可以暫停計時器、聽電話、暫停播放音樂等。但事實上，此功能在過往的Apple Watch上也能使用，只要開啟輔助觸控的手勢，就能啟用。

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除了Apple Watch Series 9，Apple也帶來Apple Watch Ultra 2。Apple表示，Apple Watch Ultra 2將同樣會針對潛水用家而設，並帶來新功能。同時，屏幕光度更高、錶面也可實時顯示各種極限運動時的數據資訊。Apple Watch Ultra 2今（13日）起預售，將於9月22日起上市，售價799美元。

Apple Watch新系列全數「曬冷」後，iPhone 15系列終於正式隆重登場。一如外界所料，iPhone 15系列全系列均使用「動態島」屏幕設計。

相機方面，iPhone 15系列均延續前代的雙鏡頭、三鏡頭主相機規格。iPhone 15以及iPhone 15 Plus兩款機型大部份配置與上代相同，只是主鏡頭將升級為4,800萬像素。

責任編輯：曾曉汶

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