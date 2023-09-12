美斯斥8400萬佛州購過萬呎豪宅 距離球場僅15分鐘路程

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）自今年7月加盟美職聯球隊（MLS）國際邁阿密（Inter Miami）以來，一直積極於邁阿密當地物色新居所。外媒指美斯已斥資1,075萬美元（約8,385萬港元）購入一棟過萬呎豪宅，距離國際邁阿密球場僅15分鐘路程。

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美斯購入的海濱豪宅位於佛州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）一個私隱度高的住宅區，豪宅面積達1.05萬呎，為8房全套房間隔，設有泳池和兩個船位。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 豪宅距離國際邁阿密球場僅15分鐘路程。（來源：Compass Florida LLC） ​​​​​

豪宅設有27呎高的圓頂天花，除了主人套房面積達1,600呎之外，屋內有私人健身室、水療中心、家庭娛樂室、家庭辦公室。

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美斯本身在佛州Sunny Isles Beach已購入3個豪華公寓單位，今次再購入一棟超級豪宅，相信是希望住得更近球隊主場。

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責任編輯：鄭錦玲