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美斯斥8400萬佛州購過萬呎豪宅 距離球場僅15分鐘路程

環球社會熱點 16:00 2023/09/12

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）自今年7月加盟美職聯球隊（MLS）國際邁阿密（Inter Miami）以來，一直積極於邁阿密當地物色新居所。外媒指美斯已斥資1,075萬美元（約8,385萬港元）購入一棟過萬呎豪宅，距離國際邁阿密球場僅15分鐘路程。

美國男籃FIBA世界盃失利 LBJ擬率NBA眾星戰巴黎奧運 【下一頁】

美斯購入的海濱豪宅位於佛州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）一個私隱度高的住宅區，豪宅面積達1.05萬呎，為8房全套房間隔，設有泳池和兩個船位。

點擊圖片放大
  • 豪宅距離國際邁阿密球場僅15分鐘路程。（來源：Compass Florida LLC） ​​​​​

    • 豪宅設有27呎高的圓頂天花，除了主人套房面積達1,600呎之外，屋內有私人健身室、水療中心、家庭娛樂室、家庭辦公室。 

    威尼斯徵42元旅客費 旅宿床位首超居民人數 【下一頁】

    美斯本身在佛州Sunny Isles Beach已購入3個豪華公寓單位，今次再購入一棟超級豪宅，相信是希望住得更近球隊主場。

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    責任編輯：鄭錦玲

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