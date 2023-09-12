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中環新地標The Henderson料2024年中入伙　出租率近五成

股樓投資 15:07 2023/09/12

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位於中環美利道，由恒基地產（00012）發展的全新超甲級商廈The Henderson將於今年底落成，預計2024年中入伙。集團透露，項目可出租樓層的出租率已近五成，租戶除了包括藝術及奢侈品拍賣行佳士得、私募基金凱雷等，近期瑞士名錶品牌愛彼（Audemars Piguet）亦將會租用項目全層，約12,000平方呎樓面，作為其AP House及香港辦公室之用。 

目前甲廈空置率仍然高企，供過於求持續，致租金受壓。被問到The Henderson目前情況，恒地租務部副總經理梁碧茜坦言，自2020年開始，中環寫字樓需求減弱，但恒地對The Henderson有信心，尤其是香港全面通關後，項目收到不少租客查詢，而目前項目租金與中環其他甲級寫字樓相若，屬合理水平，亦沒有特別推出優惠折扣吸客，強調會揀選與集團理念相近的租戶，並因應情況，制定不同租約。

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甲廈市場競爭激烈，業主除了做好市場定位，亦要在環境、社會和企業管治（ESG）花心思，皆因跨國及中資企業愈來愈重視ESG。梁碧茜透露，The Henderson有多項建築認證，設有不少專利及創新科技設計，如太陽能幕牆降溫裝置、智能滅菌電梯系統等，另推出ESG合作夥伴計劃，與租戶及其員工，合共三方合作，透過獎賞計劃，鼓勵租戶及其員工實踐ESG，同時利用智慧管理平台收集數據，協助租戶準備ESG報告。 

恒基地產銳意將The Henderson打造成「地標中的地標」，而項目由扎哈．哈迪德建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計，以洋紫荊含苞待放的形態作設計靈感，使用逾4,000塊玻璃建築，由超過1,000種不同弧度的玻璃拼砌出來。資料顯示，The Henderson樓高36層，總樓面面達46.5萬平方呎，其中25層為寫字樓樓層，面積約1.2萬至1.5萬平方呎，另設空中花園名宴會廳。 

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合
https://imoney.hket.com/article/3612075

黃國英專訪80分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325 

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撰文 : 黃卓賢

商廈 恒基地產（00012） 中環 ESG The Henderson

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