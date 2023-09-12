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美國男籃FIBA世界盃失利 LBJ擬率NBA眾星戰巴黎奧運

環球社會熱點 15:03 2023/09/12

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美國男子籃球國家隊於今屆世界盃籃球賽（FIBA World Cup）失利，只獲得第四名。有傳包括湖人隊球星勒邦占士（LeBron James）在內等多位今屆未出戰球星打算，一同出戰明年舉行的巴黎奧運會，為美國隊衝擊好成績。

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美國隊在今屆FIBA世界盃未有揀選眾多知名球星，表現亦不如預期強勢。美國先在複賽意外不敵歐洲強隊立陶宛，4強及季軍戰分別不敵最終冠軍德國及季軍加拿大，只能屈居第4。

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雖然本屆成績已比上次2019年賽事第7名進步，但表現飽受美國國內及外界狠批。消息有傳，勒邦占士曾與隊友戴維斯（Anthony Davis）﹑勇士隊巨星史堤芬居里（Stephen Curry）及太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）等人商討，一致有意代表美國參加巴黎奧運籃球賽事。

消息人士更稱，太陽隊另一名球星布克（Devin Booker）﹑夏天要求交易的拓荒者球星利拉德（Damian Lillard）﹑近年在國王隊急速竄升的De’Aaron Fox及獨行俠隊球星艾榮（Kyrie Irving）亦明確表示，考慮明年參加巴黎奧運。

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責任編輯：吳漢培

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