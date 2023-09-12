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【阿里巴巴9988】阿里新CEO提出兩大戰略重心 包括用戶為先和AI驅動

股樓投資 15:25 2023/09/12

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內地科網巨頭阿里巴巴(09988)集團新任首席執行官吳泳銘發布全員信，宣布確立兩大戰略重心：用戶為先、AI(人工智能)驅動。吳泳銘表示，會根據這兩大戰略重心，重塑業務戰略優先級。在此基礎上，阿里巴巴將對三類業務加大戰略性投入：一是技術驅動的互聯網平台業務，二是AI驅動的科技業務，三是全球化的商業網絡。吳泳銘認為，傳統互聯網模式嚴重同質化，已走向存量競爭，AI人工智能為代表的新技術，正成為全球商業發展的新動能。阿里必須自我變革，才能找到打開未來的鑰匙。

估值或不及預期 傳阿里旗下盒馬暫緩IPO計劃  詳情請看【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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吳泳銘表示，對管理團隊年輕化提出了明確要求和目標。他期望4年內要讓85後、90後作為主力管理者刷新業務管理團隊，創造讓更多年輕的阿里人成為阿里的核心力量的機制和文化環境。

阿里日前宣布已完成管理職務交接，其中前主席兼集團及阿里雲首席執行官張勇全面退出管理層。高盛指出阿里雲領導層變動或是意外，對公司展望仍積極，認為阿里未來仍潛在受益於公司和行業層面驅動因素，包括自身轉型、進一步刺激消費方面的潛在政策，和廣告技術升級等。高盛維持該股「買入」評級，目標價134元。 

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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