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【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17

科技 14:51 2023/09/12

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蘋果（Apple）秋季發布會將於香港時間9月13日凌晨1時舉行，推出新iPhone 15系列，公眾亦可於Apple官網或YouTube收看直播。是次Apple將同時公布最新iOS 17系統及iPadOS 17正式版，惟有6款Apple產品會隨著iOS 17及iPadOS 17登場而被淘汰。

【新iPhone】iPhone 15發布倒數！　Apple推出官方YouTube直播頁面（附連結）

【華為回歸】一文看清華為新機　為何成為全球焦點

Apple官網指，iOS 17需配合A12芯片運作，故僅支援iPhone XS、iPhone XR和iPhone SE2或以後的型號，iPhone X、iPhone 8及iPhone 8 Plus則無法進行系統升級。而iPad方面，iPadOS17不支援第一代iPad Pro（包括9.7 吋與 12.9吋）和第5代iPad。

另外，國際網絡測試平台Opensignal早前發表了一份報告，指出在美國iPhone 14的平均5G網絡下載速度比iPhone 12快47%，故平台建議用户升級至較新型號的iPhone，以獲取較佳網絡體驗。

責任編輯：歐朗欣

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