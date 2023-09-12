▲ 【恒地12】中環The Henderson預租率已近50%、有哪些大租戶？ 料2024年中入伙（圖集)

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恒基地產 （00012） 旗下中環美利道商業項目The Henderson將於2023年底落成，2024年中正式入伙。恒地租務部副總經理梁碧茜表示，繼佳士德及私募基金凱雷後，瑞士製錶品牌愛彼（Audemars Piguet）及另一國際基金公司亦將會承租合共3層，令The Henderson可出租樓層的出租率已升至近50%。

梁碧茜承認，全港包括中環的寫字樓市場自2020年開始需求減弱，空置率高，但恒地對項目仍有信心，因今年開關後，租客活動轉活，他們對新項目有興趣及需求，目前The Henderson簽訂的租金與中環其他甲級寫字樓相若，屬合理租金，但會因應租戶需要樓面及需求，制定不同租約。

The Henderson可出租層約25層 外型參考紫荊花花蕾

她續稱，The Henderson可出租樓層約25層，意味全幢只會有20至30個租客，故最重要是揀選認同集團理念的合適租客，而租金一般會視乎市場供求及經濟環境而定，但相信項目地理位置及優質設計，再配合可持續發展策略，會受租戶歡迎。

恒地銳意將The Henderson打造為地標中的地標（An icon amongst icon），由扎哈.哈迪德建築事務所設計，參考香港紫荊花的花蕾，使用逾4000塊玻璃建築，由超過1000種不同弧度的玻璃拼砌出來，並針對地帶的特點，圍繞3個綠化帶，包括遮打花園的綠化建築、香港公園等。

打風、黑雨下項目的玻璃均無受損

梁碧茜指，早前本港經歷打風及黑雨期間，項目的玻璃均無受損，亦無滲透，加強對建築物的信心。

隨社會對可持續發展關注度提高，The Henderson推出由業主、租戶及其員工三方共同參與的ESG合作夥伴計劃，除每年會向租戶提供ESG表現報告，包括能源、水、廢物、碳排放四大領域，員工如達到ESG目標也可賺取HEND Coins換取免費咖啡等獎賞。

梁碧茜指，項目無將綠色條款與租金掛勾，反而更著重業主及租客在ESG方面如何合作，如提供太陽能幕牆降溫裝置、迷你天氣監測儀等。

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記者：陳韻妍