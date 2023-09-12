威尼斯徵42元旅客費 旅宿床位首超居民人數

意大利威尼斯長年是旅遊熱點，但近年不堪大批旅客湧入，當地政府推出每日5歐元（約42港元）旅客費措施，最快預計明年起徵收。當地旅行住宿床位亦首次，超越威尼斯人口總數。

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威尼斯市議會計劃，要求任何超過14歲旅客需預約前往當地旅遊，並且每人每日需收5歐元費用，希望減少當地旅客數量。

市政府旅遊議會成員Simone Venturini表示，方案最快明年旅遊旺季起試行。他指威尼斯為全歐洲最多旅客到訪的城市之一，亦是深受過度旅客影響的城市之一。

有旅客認為收費不算太高，可以接受相關措施。其他旅客認同威尼斯已「人滿為患」，有必要採取措施解決，惟認為5歐元收費過高。

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同時，威尼斯主島的旅宿床位數量已達49,693個，首次超越當地的常駐居民人口數量。現時，威尼斯人口為49,304人。自1950年代起，威尼斯主島人口受旅遊業影響，大幅減少超過12萬，去年夏天更首次跌穿5萬。

當地居民表示，如今走在威尼斯街頭感覺自己才是外國人，到處滿是遊客。關注威尼斯房屋問題的居民組織Ocio自4月起，掛起展示當地旅宿床位數目，坦言想不到在數月後床位已超過人口數字。

聯合國教科文組織（UNESCO）今年稍早曾表示，可能把威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」，直指氣候變化及大量旅客湧入可能造成不可逆轉的傷害。

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責任編輯：吳漢培