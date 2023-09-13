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【iPad製作動畫】Procreate Dreams將登錄iPad　供單次購買

科技 10:30 2023/09/13

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早前不少人也會推介iPad繪圖新手使用繪畫軟件Procreate。Procreate近日宣布推出另一iPad動畫應⽤程式「Procreate Dreams」，讓iPad用戶以手勢操作實現無縫混合繪畫、插圖動畫、關鍵影格、影片編輯或合成。

Procreate Dreams App專為觸控設計，官方表示可以提供比滑鼠、鍵盤更快的創作效率，藝術家和動畫師可以利⽤「演出實錄」等新⼯具，依動畫該怎麼感覺，就怎麼簡單⾃然地演繹，該⼯具錄下以⼿勢控制的指令動作，同時⾃動添加關鍵幀，創作者亦無需動畫製作經驗。

11⽉22⽇發布

而該App核⼼為多點觸控時間軸，創作者可以輕鬆導航、管理和編輯專案。Procreate Dreams將於今年11⽉22⽇發布，在App Store上售價為19.99美元，約148港元。供單次購買，無需訂閱。

此外，Procreate的新世代繪圖和合成引擎不但大大提升繪畫體驗，現在創作者還能在解析度⾼達 100萬 X 100萬像素的光柵專案上進⾏創作，能使⽤的圖層量比所需要的還要多。

責任編輯：張寶燕

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