美FDA批准新冠加強劑 最快本周展開接種

世界衛生組織（WHO）早前警告，北半球地區恐於冬天爆發新冠疫情。美國食品和藥物管理局（FDA）周一（11日）批准一系列新冠疫苗加強劑，預料最快本周開始為民眾接種。

世衛憂北半球冬季爆新冠疫情 重症數字料上升 【下一頁】

FDA宣布批准分別由輝瑞（Pfizer）及Moderna生產的新加強劑，適用於6個月大或以上兒童及成人。

如接種者年滿5歲，就算以往從未接種新冠疫苗，大多數都可接種這批加強劑。

美媒指美國疾控中心（CDC）定於周二（12日）開會審批疫苗，一旦批准的話，最快會於本周展開接種。

FDA生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，疫苗接種對公共衛生及持續預防新冠肺炎重症或死亡仍至關重要。

新冠變種蔓延 世衛：確診通報增80% 【下一頁】

美國過去幾周的住院新冠患者數字上升，在截至8月26日的一周內，有超過1.74萬人因新冠肺炎住院，按周增16%。

紐約州兩家醫院因新冠個案增加，上月重新強制人們佩戴口罩。獅門影視公司（Lionsgate Films）也恢復洛杉磯總部辦公室需有一半員工戴口罩的規定。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲