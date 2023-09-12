【網絡安全】Mandiant下周舉辦主題演講　圍繞AI與安全準則、雲安全等議題

企業在進行數碼轉型的同時，亦要兼顧對抗日趨嚴重的網絡威脅，包括由生成式AI衍生而來，達到以假亂真程度的威脅。為防禦持續的網絡威脅，早前獲Google Cloud收購的網絡威脅情報公司Mandiant將於9月18日至20日在美國華盛頓舉行「mWISE Conference 2023」，並提供線上會議選項。同時，將匯聚世界各地的網絡安全業介專家及產業領袖等，討論及識別新的和現有網絡趨勢，期望將知識轉化為行動。

Mandiant表示，mWISE將在連續三天內分享主舞台演講，這些演講是由網絡安全專家群組，專門為重視網絡安全受眾而設。mWISE Conference 2023將有來自公共及私營機構的主講嘉賓，當中逾80個主題會議、超過90位演講者，以及在擴大的展覽場地上展示領先網絡安全供應商的創新成果。

【AI規範】Google增加選舉廣告條款 要求列明經數碼修改部分

【Google Cloud 2023】Google擴大生成式AI佈局 文書助手Duet AI引入Google Meet

另有雲安全及網絡風險管理等方向

除了主舞台的演示外，還會舉辦80多現場直播和點播的專題會議，當中圍繞由獨立計劃委員會策劃的六大關鍵方向，包括雲安全、網絡情報、安全工程、安全營運、安全威脅和漏洞利用和透過第三方進行的網絡威脅，以及網絡風險管理。

此外，示例行業會議則包括：「中國和俄羅斯對AI的使用：對網絡安全和地緣政治轉變的影響」、「情報驅動的威脅狩獵和監測」及「情報主導的網絡安全防禦和復原能力策略」。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：