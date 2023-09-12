北非利比亞爆水災 料最少2000人遇難（第二版）

非洲北部國家利比亞周一（11日）爆發嚴重水災，當地官員估計遇難人數恐怕最少2,000，另有數千民眾下落不明，更有整個社區被洪水「夷平」。

（第二版更新多具屍體被打撈）

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利比亞東部城市德爾納（Derna）周一暴雨成災，控制東部地區的利比亞國民軍發言人米斯馬里（Ahmed Mismari）表示，一座上游堤壩決堤，導致當地爆發嚴重水災。當地居民聲稱，水位一度高至3米。

米斯馬里指德爾納有一個社區連同居民被沖入大海，失蹤者預計5,000至6,000人。東部地區首領哈馬德（Osama Hamad）在全國演說中聲稱，估計死亡人數達最少2,000人。

有人道組織周二（12日）表示，搜救人員打撈起數百體屍體。衛生部官員Othman Abduljaleel指更多屍體可能被埋在瓦礫下，或隨海水飄出大海。他指一道由山上河流引起的洪水流經城市，多幢住宅房屋消失，暫時無法統計確實死亡人數。

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利比亞早於2011年後已分裂成東西勢力，首都的黎波里（Tripoli）政府並不控制東部地區。水災爆發後，首都政府向國際社會請求援助。

搜救行動持續展開，東西地區政府同樣宣布全國哀悼3日，並宣布進入緊急狀態。首都政府下令向所有部門全力協助救災，惟相信有關人員難冢迅速進入東部地區。

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責任編輯：吳漢培