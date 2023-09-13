利比亞水災料逾5千人遇難 過萬人失蹤（第四版）

北非國家利比亞周一（11日）爆發嚴重水災，當局確認遇難人數超過5,000人，悲觀估計死亡人數將超越1萬。紅十字會指有逾萬民眾下落不明，官員亦指有整個社區被洪水「夷平」。

（第四版更新傷亡數字）

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利比亞媒體引述控制東部地區組織的官員表示，至今估計逾5,000人死亡，失蹤人數數以千計，恐怕最終死亡人數超過1萬。有官員訪問災區後表示，東部城市德爾納（Derna）約有25%面積「消失」。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）利比亞代表Tamer Ramadan同日於瑞士向聯合國匯報災情，直指有逾萬人失蹤，死亡人數龐大（huge）。

有人道組織表示，搜救人員已打撈起逾700條屍體。

德爾納周一暴雨成災，控制東部地區的利比亞國民軍發言人米斯馬里（Ahmed Mismari）表示，一座上游堤壩決堤，導致當地爆發嚴重水災。當地居民聲稱，水位一度高至3米。

米斯馬里指出，有一個社區連同居民被沖入大海，失蹤者預計5,000至6,000人。有官員直言，一道由山上河流引起的洪水流經城市，多幢住宅房屋消失，更多屍體可能被埋在瓦礫下，或隨海水飄出大海，暫時無法統計確實死亡人數。

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利比亞早於2011年後已分裂成東西勢力，首都的黎波里（Tripoli）政府並不控制東部地區。水災爆發後，首都政府向國際社會請求援助。

搜救行動持續展開，東西地區政府同樣宣布全國哀悼3日，並宣布進入緊急狀態。首都政府下令向所有部門全力協助救災，惟相信有關人員難冢迅速進入東部地區。

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責任編輯：吳漢培