【華為回歸】一文看清華為新機　為何成為全球焦點？

華為在過去數年面對美國的5G技術及芯片限制，削弱了生產5G手機的能力，一度淡出智能手機市場。可是在上月底開始，華為在未有舉行發布會之下，先後推出華為Mate 60 ProMate 60 Pro+等多款新手機，引起全球關注。

下文亦為各位讀者整合懶人包，方便了解是次華為推出新手機，為何成為全球科技新聞焦點：

反映美國制裁失敗？

華為8月底在未有舉行發布會之下，突然開售Mate 60 Pro，及後再推出Mate 60、Mate 60 Pro+及新摺機Mate X5，均以類似安排推出及接受預購，惟隻字未提任何關於當中搭載的芯片細節。

多款華為新手機後，除了引起內地搶購熱潮，亦有不少人對此芯片進行拆解。經專家拆機後亦發現，華為事隔三年研發出謎一樣的麒麟9000S芯片，雙向北斗衛星技術應用亦取得突破性進展，由此顯示出美國遏制中國科技實力存有難度，更可能令中美科技戰硝煙再起。

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芯片由誰提供？

早年華為手機採用的芯片都是由台積電（TSMC）提供關鍵的芯片及製造技術，其後華為於2020年受美國制裁，台積電也遭到禁止繼續提供芯片，華為被迫尋找其他製造廠商。

據研究公司TechInsights表示，Mate 60 Pro經拆機後發現，採用華為自家麒麟9000S芯片，而芯片是由中芯國際 （SMIC）製造。 其分析又指，芯片採用了7奈米工藝製造，或可支援5G連網。

另有外電消息提及，Mate 60 Pro除了有90%採用中國產材料，還有至少兩片南韓海力士（SK Hynix）的芯片。由於海力士主要是依賴美國技術來生產，在消息傳出後，海力士亦為此遭質疑違反美國制裁令。海力士則表示有徹底遵守美國制裁令，對於華為如何取得其芯片無從知曉。

至於Mate 60 Pro+及摺機Mate X5，則有傳都是搭載華為自家麒麟9100芯片，支援5.5G網絡。

美國擬展開調查

目前情況亦引發拜登政府高度關注，是否有違反制裁的情形。外電最新引述美國政府官員透露，商務部可能聯手美國聯邦調查局（FBI）對華為新手機芯片展開調查。

而根據美國現行法規，任何打算向華為提供美國技術的公司都須取得華府批准，而中芯的營運含美國技術，目前尚不清楚中芯是否取得向華為供貨的許可。

華為採取了甚麼反制策略？

華為大大減少對於美國技術上的依賴，以供應鏈多元化為目標。據內地媒體《財聯社》統計，Mate 60 Pro背後供應鏈已知有至少46家來自中國，國產化率達到90%以上。

華為也著重研發，加速開發自家技術，將人力資源大力投入研發部門，全體員工有超過50%目前都屬於研發部門。僅於2020年，華為研發投入的經費就高達1,418.93億人民幣。

此外，華為亦有拓展新市場如智能家居、自動駕駛汽車等領域，減低對單一市場過度依賴的風險，同時藉此掌握拓展新興商機，提升華為面對地緣政治挑戰的抗逆力。

責任編輯：張寶燕

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