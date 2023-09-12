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Spotify CEO否認 狂播自行上傳歌曲可月賺9360元

環球社會熱點 13:18 2023/09/12

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有財經專家於網上發文，聲稱於串流平台Spotify無間斷播放自行上傳的30秒歌曲，每月收入可達1,200美元（約9,360港元）。但Spotify行政總裁Daniel Ek否認傳言，指該公司的版稅制度並非如此。

北韓軍政高官隨金正恩訪俄 料談軍售換高科技 【下一頁】

加拿大投資公司Accelerate創始人Julian Klymochko於社交平台X（前稱Twitter）發文，引述摩根大通（JP Morgan）一份報告提出上述説法。

他聲稱摩根大通指，如果有人將屬於自己的30秒曲目上傳到Spotify，然後用電話編程設定為每天24小時重播，他們每月將收到1,200美元版稅。

英媒上周報道，相關説法來自摩根大通一項分析，表明藝術家或普通用戶可能操縱Spotify的版稅結果，通過重播短曲來獲得可觀收入。

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不過Daniel Ek回覆Julian Klymochko的帖文，笑言如果傳聞屬實，他在Spotify的播放列表內播放他即興創作的30秒曲目。但如果認真來說，Spotify的版稅系統根本並非如此運作。

根據Spotify網站，平台會每月向藝術家支付一次版稅，他們每次獲得的金額可能都不同。但Spotify不會根據播放次數支付版稅。

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責任編輯：鄭錦玲

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