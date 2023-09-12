【券商點睇】海外市場為第二增長曲綫 拼多多迎合弱周期消費偏好

中泰證券表示，短期看，拼多多（PDD）高性價比的產品，迎合了當前偏弱經濟周期的消費偏好，業績增長較快。長期看，低價優先、以商品為核心的經營模式代表了更高效的流通模式，公司的市場份額有望持續提升。

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報告指，傳統外貿的疲軟，中國供應鏈直接出海成為大勢所趨，而拼多多的Temu等渠道以高性價比的定位，與亞馬遜形成了錯位競爭。自去年9月上綫以來已進入39個國家地區，盡管短期內Temu的規模，難以對公司的估值產生貢獻，但中國供應鏈出海是一個廣闊的市場，通過時間的積累與模式的迭代，Temu有望成為公司的第二曲綫。

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該行調整了拼多多的盈利預測，預計公司2023至2025年收入按年增幅52.3%、35.5%及29.6%，純利增幅為37.4%、40.4%及33.6%。隨着電商逐步進入存量市場，看好拼多多的渠道定位，在當前估值下投資價值較為明顯，每股盈利中包含了海外平台Temu的戰略性虧損，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛