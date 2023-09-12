【券商點睇】動力電池市佔率提升 中創新航規模效應漸顯現

興證國際證券指出，據SNEResearch，2022年中創新航（03931）電池全球裝機按年升151.6%至20GWh，全球市佔率按年升1.3個百分點至3.9%，位列第七。據中國汽車動力電池產業創新聯盟，7月動力電池裝機按年升117.7%至3.20GWh，位列第三，市佔率9.93%，較第四名領先5.85個百分點，優勢拉大。

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報告指，中創新航是全球頭部鋰電池廠商，公司產能釋放、產品矩陣趨於完善、客戶資源擴充，電池裝車量市占率提升，動力及儲能電池有望持續放量，規模效應顯現，看好公司的長期發展空間及業績改善情況，預計2023至2025年公司淨利潤增幅為81.8%、68.2%和43.3%。

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此外，由於公司非全資持股生產基地陸續出貨及盈利，2023年少數股東利潤佔比預計明顯提升，預計公司2023至2025年純利增幅為0.2%、65.1%和40.7%。按市帳率及市盈率估值法計算，給予公司目標價23.56元，維持公司「增持」評級，建議投資者關注。

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責任編輯：林衛