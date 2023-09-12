【券商點睇】在高基數下流水表現向好 市場對李寧批發庫存過分擔心

浦銀國際指，李寧（02331）短期的市場情緒與股價表現，相較安踏（02020）有些疲弱。其中，李寧上半年大貨的批發收入（sell-in）按年增速遠高於批發流水的增長，為市場疲弱情緒的一個重要原因。而近期零售折扣有所加深更加大了市場對公司批發渠道庫存水平的擔憂。

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另外，李寧相較安踏較低的直營佔比，也使其未來兩年利潤率擴張的空間不如競爭對手。該行重申，考慮到李寧批發渠道健康的庫齡結構、穩定向好的終端動銷趨勢，以及管理層長期對渠道庫存管理的重視，市場並不需要對李寧批發渠道庫存過分擔心，但對於李寧中長期業績的信心與投資情緒，可能需要一定的時間恢復。

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報告指，李寧短期具備正面催化，包括截至6月底，李寧帳面無債務、淨現金達89.5億元人民幣、現金佔總資產比例達26%。考慮到公司較高的現金水平，如果願意通過股權回購的方式來回饋股東，相信對股價有非常大的刺激作用。另外，折扣水平改善、直營佔比上升、批發庫存的下降，都有望加速市場情緒的恢復，維持李寧52.8元目標價不變，評級為「買入」。

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責任編輯：林衛