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【分析｜樓市】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？ 一文看清富瑞對地產股股息率預測
繼HSBC滙豐 （00005） 大加新造H按「封頂息」0.5厘，令供樓利息實質加至4.125厘，中銀香港 （02388） 今日也傳出短期內會調升新造H按「封頂息」0.5厘，幅度與滙豐看齊。兩大本地龍頭銀行調高按息之下，券商富瑞分析，香港住宅購買力將因按息上調而下跌5%，並預計下半年樓價將回吐首季所有升幅，意味今年樓價原地踏步。
富瑞坦言，現今樓價已回到該行去年10月作展望報告時水平，通關因素年初反映後，加息影響超出原先預期。不過，富瑞並非全面看淡香港樓市，反認為是「黎明前的黑暗」，因年內住宅租金仍升4%至5%，反映居住需求穩定，而人口淨流入會持續支撐需求。
另一方面，富瑞認為，雖然按息上調會重置買樓人士負擔能力，但以長實 （01113） 親海駅II為例，相信樓價會自行調節，對上車盤需求尤其殷切。
該行續指，去年底香港有1.2萬伙可售新樓供應，當中接近一半已推出，市場消化率約80%，認為在供應被消化、需求健康、利率正常化背景下，明年樓價可望有中至高單位數百分比升幅。
展望10月宣布的施政報告，富瑞相信港府大幅放寬主流樓市措施的機會不高，但不排除當局會對3000萬元以上豪宅有更多寬鬆措施。
滙豐新造H按鎖息升到4.125厘 借500萬元供款貴幾多？可見【下一頁】
富瑞最看好恒地、希慎 股息率料達8厘以上
本地地產股選股方面，富瑞指出，目前宏觀經濟前景不明朗、利率高企，最為看好具高股息、經常性收入增長前景較佳的股份，尤為看好恒地 （00012） 、希慎 （00014） ，指出兩者股息率都有8至9厘，同時下調多家地產股目標價，下調幅度最大為太古地產 （01972） 和新世界發展 （00017） 。
|地產股
|目標價
（港元）
|變幅
|投資評級
|預測股息率
|23財年
|24財年
|發展商
|新鴻基地產 （00016）
|80
|-
|持有
|6.2%
|5.3%
|恒基地產 （00012）
|26
|-
|買入
|8.9%
|8.9%
|新世界發展 （00017）
|15
|-21%
|持有
|17.7%
|6.3%
|長實 （01113）
|44
|-4%
|持有
|5.6%
|5.6%
|信和置業 （00083）
|9.3
|-
|持有
|6.4%
|6.4%
|收租股
|領展 （00823）
|50
|-
|買入
|6.9%
|7.3%
|九龍倉置業 （01997）
|42
|-7%
|買入
|4.2%
|4.9%
|希慎 （00014）
|23
|-
|買入
|9.0%
|9.0%
|恒隆地產 （00101）
|11.5
|-18%
|買入->持有
|7.5%
|7.5%
|太古地產 （01972）
|16
|-24%
|持有
|6.4%
|6.6%
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記者：麥德銘