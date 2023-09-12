▲ 【分析｜樓市】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？ 一文看清富瑞對地產股股息率預測

繼HSBC滙豐 （00005） 大加新造H按「封頂息」0.5厘，令供樓利息實質加至4.125厘，中銀香港 （02388） 今日也傳出短期內會調升新造H按「封頂息」0.5厘，幅度與滙豐看齊。兩大本地龍頭銀行調高按息之下，券商富瑞分析，香港住宅購買力將因按息上調而下跌5%，並預計下半年樓價將回吐首季所有升幅，意味今年樓價原地踏步。

富瑞坦言，現今樓價已回到該行去年10月作展望報告時水平，通關因素年初反映後，加息影響超出原先預期。不過，富瑞並非全面看淡香港樓市，反認為是「黎明前的黑暗」，因年內住宅租金仍升4%至5%，反映居住需求穩定，而人口淨流入會持續支撐需求。

另一方面，富瑞認為，雖然按息上調會重置買樓人士負擔能力，但以長實 （01113） 親海駅II為例，相信樓價會自行調節，對上車盤需求尤其殷切。

該行續指，去年底香港有1.2萬伙可售新樓供應，當中接近一半已推出，市場消化率約80%，認為在供應被消化、需求健康、利率正常化背景下，明年樓價可望有中至高單位數百分比升幅。

展望10月宣布的施政報告，富瑞相信港府大幅放寬主流樓市措施的機會不高，但不排除當局會對3000萬元以上豪宅有更多寬鬆措施。

富瑞最看好恒地、希慎 股息率料達8厘以上

本地地產股選股方面，富瑞指出，目前宏觀經濟前景不明朗、利率高企，最為看好具高股息、經常性收入增長前景較佳的股份，尤為看好恒地 （00012） 、希慎 （00014） ，指出兩者股息率都有8至9厘，同時下調多家地產股目標價，下調幅度最大為太古地產 （01972） 和新世界發展 （00017） 。

地產股 目標價

（港元） 變幅 投資評級 預測股息率 23財年 24財年 發展商 新鴻基地產 （00016） 80 - 持有 6.2% 5.3% 恒基地產 （00012） 26 - 買入 8.9% 8.9% 新世界發展 （00017） 15 -21% 持有 17.7% 6.3% 長實 （01113） 44 -4% 持有 5.6% 5.6% 信和置業 （00083） 9.3 - 持有 6.4% 6.4% 收租股 領展 （00823） 50 - 買入 6.9% 7.3% 九龍倉置業 （01997） 42 -7% 買入 4.2% 4.9% 希慎 （00014） 23 - 買入 9.0% 9.0% 恒隆地產 （00101） 11.5 -18% 買入->持有 7.5% 7.5% 太古地產 （01972） 16 -24% 持有 6.4% 6.6%

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記者：麥德銘