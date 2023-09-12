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【分析｜樓市】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？　一文看清富瑞對地產股股息率預測

股市 11:33 2023/09/12

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【分析｜樓市】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？　一文看清富瑞對地產股股息率預測

繼HSBC滙豐 （00005） 大加新造H按「封頂息」0.5厘，令供樓利息實質加至4.125厘，中銀香港 （02388） 今日也傳出短期內會調升新造H按「封頂息」0.5厘，幅度與滙豐看齊。兩大本地龍頭銀行調高按息之下，券商富瑞分析，香港住宅購買力將因按息上調而下跌5%，並預計下半年樓價將回吐首季所有升幅，意味今年樓價原地踏步。

富瑞坦言，現今樓價已回到該行去年10月作展望報告時水平，通關因素年初反映後，加息影響超出原先預期。不過，富瑞並非全面看淡香港樓市，反認為是「黎明前的黑暗」，因年內住宅租金仍升4%至5%，反映居住需求穩定，而人口淨流入會持續支撐需求。

另一方面，富瑞認為，雖然按息上調會重置買樓人士負擔能力，但以長實 （01113） 親海駅II為例，相信樓價會自行調節，對上車盤需求尤其殷切。

該行續指，去年底香港有1.2萬伙可售新樓供應，當中接近一半已推出，市場消化率約80%，認為在供應被消化、需求健康、利率正常化背景下，明年樓價可望有中至高單位數百分比升幅。

展望10月宣布的施政報告，富瑞相信港府大幅放寬主流樓市措施的機會不高，但不排除當局會對3000萬元以上豪宅有更多寬鬆措施。

滙豐新造H按鎖息升到4.125厘 借500萬元供款貴幾多？可見【下一頁】

富瑞最看好恒地、希慎　股息率料達8厘以上

本地地產股選股方面，富瑞指出，目前宏觀經濟前景不明朗、利率高企，最為看好具高股息、經常性收入增長前景較佳的股份，尤為看好恒地 （00012） 、希慎 （00014） ，指出兩者股息率都有8至9厘，同時下調多家地產股目標價，下調幅度最大為太古地產 （01972） 和新世界發展 （00017）

 地產股目標價
（港元）		變幅投資評級預測股息率
 23財年24財年
發展商新鴻基地產 （00016） 80-持有6.2%5.3%
恒基地產 （00012） 26-買入8.9%8.9%
新世界發展 （00017） 15-21%持有17.7%6.3%
長實 （01113） 44-4%持有5.6%5.6%
信和置業 （00083） 9.3-持有6.4%6.4%
收租股領展 （00823） 50-買入6.9%7.3%
九龍倉置業 （01997） 42-7%買入4.2%4.9%
希慎 （00014） 23-買入9.0%9.0%
恒隆地產 （00101） 11.5-18%買入->持有7.5%7.5%
太古地產 （01972） 16-24%持有6.4%6.6%

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記者：麥德銘

港股 大行報告 香港物業 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083） 長實集團（01113） 太古地產（01972） 九龍倉置業（01997）
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