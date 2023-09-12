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侯俊偉警告因高通脹 英國秋季減稅可能性低

環球經濟金融 10:57 2023/09/12

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英倫銀行早前預告，下周將再次加息以壓低通脹。英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）警告，高通脹將會阻礙秋季減稅計劃。

企業用4公斤黃金及6426顆鑽 打造全球最貴硬幣紀念英女王 【下一頁】

侯俊偉周一（11日）於印度表示，政府試圖降低通脹時必須保持謹慎態度，不應將額外資金注入民眾口袋，避免推高物價，使通脹更長時間維持在高位。

他解釋通脹粘性超出預期的情況下，代表要支付的債息更高，導致政府資金緊張。

英國僅在本財政年度的前四個月內，政府為償還2.6萬億英鎊國債而支付的利息就達到378億英鎊，增加公共財政壓力。

英國的稅務負擔已處於歷史高位，預期進一步上升。

【英國王室】查理斯悼亡母 英女王離世一周年 【下一頁】

預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）3月份預測，稅收收入到2027至2028年度將增至國內生產總值（GDP） 的37.7%，是自第二次世界大戰以來的最高比例。

侯俊偉指，秋季預算案的重點將為削通脹，實現首相辛偉誠（Rishi Sunak）將通脹率減半的目標，及英倫銀行將通脹率降至2%的目標。

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責任編輯：鄭錦玲

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