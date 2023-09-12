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【禁止陰謀論】TikTok意外禁荷里活編劇罷工內容　與阻止匿名者Q有關

科技 10:59 2023/09/12

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社交平台TikTok已成為海外傳播不少社會大事的主要渠道之一，近日美國編劇工會（WGA）所發起的罷工則突然被平台所禁，TikTok指事件和公司阻止「匿名者Q」（QAnon）陰謀論有關。TikTok在數小時後回復正常。

非牟利媒體組織Media Matters for America報道指，TikTok用戶曾一度無法搜尋和WGA罷工相關的內容。儘管罷工持續發酵，但用戶無論輸入「WGA」或「WGA strike」，平台均無顯示仼何結果。

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TikTok承認有關事件，並稱是在禁止QAnon陰謀論內容時，意外禁止用戶搜尋和罷工有關的內容。發言人Ben Rathe指TikTok過去亦曾禁分享QAnon內容和主題標籤，但和美國編劇工會有關的字眼則沒受到影響。

該發言人無詳細說明哪個和QAnon相關的字詞被禁，惟外媒The Verge認為其口號「WWG1WGA」（where we go one, we go all）同有「WGA」字眼，故導致此次事件。

責任編輯：歐朗欣

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