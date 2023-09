【禁止陰謀論】TikTok意外禁荷里活編劇罷工內容　與阻止匿名者Q有關

社交平台TikTok已成為海外傳播不少社會大事的主要渠道之一,近日美國編劇工會(WGA)所發起的罷工則突然被平台所禁,TikTok指事件和公司阻止「匿名者Q」(QAnon)陰謀論有關。TikTok在數小時後回復正常。

非牟利媒體組織Media Matters for America報道指,TikTok用戶曾一度無法搜尋和WGA罷工相關的內容。儘管罷工持續發酵,但用戶無論輸入「WGA」或「WGA strike」,平台均無顯示仼何結果。

TikTok承認有關事件,並稱是在禁止QAnon陰謀論內容時,意外禁止用戶搜尋和罷工有關的內容。發言人Ben Rathe指TikTok過去亦曾禁分享QAnon內容和主題標籤,但和美國編劇工會有關的字眼則沒受到影響。

該發言人無詳細說明哪個和QAnon相關的字詞被禁,惟外媒The Verge認為其口號「WWG1WGA」(where we go one, we go all)同有「WGA」字眼,故導致此次事件。

責任編輯:歐朗欣

