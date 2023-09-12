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北韓軍政高官隨金正恩訪俄 料談軍售換高科技

環球政治 10:46 2023/09/12

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北韓領袖金正恩獲證實已在周日（10日），乘搭專列火車前往俄羅斯，相信會與俄國總統普京（Vladimir Putin）。雖然雙方未披露會面潛在內容，但北韓軍方及政府高層隨行，相信會商討以售賣軍事裝備，換取俄國高科技技術。

金正恩將訪俄晤普京 料商討軍援換先進技術 【下一頁】

北韓官媒朝中社周一（11日）聯同俄羅斯克里姆林宮，一同證實金正恩訪問俄國。朝中社周二（12日）發出照片，顯示金正恩在周日乘坐專列火車前往俄羅斯。

南韓韓聯社指出，今次隨同金正恩訪俄官員包括軍方最高層﹑勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲﹑軍事指導部部長樸正天﹑中央書記樸泰成﹑海軍司令金明食、軍需工業部部長趙春龍等多位高官。

朝中社未有透露金正恩與普京會面任何詳情，韓聯社分析認為，隨行北韓高官除軍方高層外，多數與武器交通有關，相信將參與商討俄朝武器及高科技技術交易。

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北韓首核攻擊潛艇下水 南韓料無法正常服役 【下一頁】

樸泰成身兼北韓國家非常設航太科技委員會主席，主管偵察衛星發射事務，他和金明食相信代表俄國可能轉讓軍事衛星和核動力潛艇技術的受益部門。另有專家指出，趙春龍早前陪同金正恩視察軍工廠，可能負責向俄羅斯提供武器的生產。

根據俄國官方公布，普京會在本周出訪遠東城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok），出席經濟論壇及發表講話，相信屆時將與金正恩會面。

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責任編輯：吳漢培

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