【華為回歸】成龍現身加持　網民報料：華為新機沒現貨　轉買上一代摺機

華為近日回歸智能手機市場，先後發布Mate 60 Pro、Mate 60、Mate 60 Pro+及新摺機Mate X5，引起內地搶購潮，就連成龍也進行選購。

綜合內地媒體報道，成龍日前現身於華為崇州門店，在店內停留了約半小時，詳細詢問Huawei Mate 60 系列手機，並訂購了一部 Huawei Mate 60 系列手機，但未確定具體機型和配置。

報道引述網民爆料，成龍此次前去是想購買新款華為Mate60，結果被告知沒有現貨，只能預訂。因此，成龍最終選擇購入一部Mate X3摺機。

突破美國技術圍堵 商務部聯手FBI展開調查

華為8月底在未有舉行發布會之下，突然開售Mate 60 Pro，及後Mate 60、Mate 60 Pro+及新摺機Mate X5以類似安排推出及接受預購，成為了全球科技新聞焦點。

經專家拆機後亦發現，華為事隔三年研發出謎一樣的麒麟9000s芯片，雙向北斗衛星技術應用亦取得突破性進展，被視為突破美國技術圍堵。

惟目前情況亦引發拜登政府高度關注，據外電引述美國政府官員透露，商務部可能聯手美國聯邦調查局（FBI）對華為新手機芯片展開調查。

責任編輯：張寶燕

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