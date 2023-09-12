【阿里巴巴新CEO】吳泳銘宣布兩戰略重心：用戶為先、AI 驅動　4年內讓85後90後做主力

▲ 【阿里巴巴新CEO】吳泳銘宣布兩戰略重心：用戶為先、AI 驅動 告誡員工「阿里必須變」

阿里巴巴 （09988） 本周完成高層換班，繼新任主席蔡崇信發內部信，阿里巴巴新CEO吳泳銘再發全員信，宣布阿里巴巴確立兩大戰略重心：用戶為先、AI 驅動，集團會圍繞這兩大重心梳理業務梳理，以此為基礎對三類業務加大戰略性投入： 1、技術驅動的互聯網平台業務；2、AI 驅動的科技業務；3、全球化的商業網絡。

除了兩大核心，吳泳銘最新表態，要與傳統意義上的競爭對手開放合作、4年內讓85後和90後成為主力管理者，對集團發展方向同樣有指標作用。

吳泳銘告誡員工「時代在變，阿里必須變！」他指，過去24年，阿里抓住時代大潮，運用互聯網技術，獲得高速成長。今天，傳統互聯網模式嚴重同質化已走向存量競爭，AI 人工智能為代表的新技術正成為全球商業發展的新動能。阿里必須自我變革，才能找到打開未來的鑰匙，要以創業心態，不沈溺過去，不墨守陳規。

他希望阿里各業務要能對未來 5 年以上的趨勢做出判斷，並敢於提前進行戰略投入和產品創新。

要與競爭對手開放合作 阿里各業務更多遵從市場化原則

吳泳銘稱，所有業務的根基是用戶價值以及帶來的用戶留存，須更加堅定轉向用戶視角。在新時期，想要創造行業最好的用戶體驗，必須更加開放。各業務要主動以用戶為先的角度，尋求最廣泛的開放與合作，包括傳統意義上競爭關係的公司。

他補充，與此對應，會在不影響戰略聯動效應基礎上，讓業務間合作更多遵從市場化原則。

在人工智能發展上，吳泳銘警告：「如果跟不上 AI 時代的變遷，一定會有新的物種將我們取代。」阿里各業務有大量用戶場景，必須讓這些場景都變成 AI 技術最佳的應用場，通過技術創新帶來突破性用戶體驗和商業模式。

4年內使85後、90後為主要管理者

阿里年內提出「1+6+N」組織變革，加強各業務自主和獨立融資的可行性。他表示，會繼續深入此次組織變革，支持各業務探索合適自身特點的組織模式與商業路徑。他補充，同時阿里巴巴集團依然會是所有業務線的堅實後盾。

吳泳銘又指，要建立起基於更長週期業務的激勵機制和體系，同時堅決實行團隊年輕化，4年內，要讓85後、90後作為主力管理者刷新業務管理團隊，創造讓更多年輕的阿里人成為阿里的核心力量的機制和文化環境。

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編輯：麥德銘