▲ 【美國經濟】摩通戴蒙:相信美國經濟榮景存在多年是大錯誤 中美關係惡化礙摩通中國發展

美國經濟較市場預期穩健，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，雖然美國經濟仍然蓬勃，健康消費者的資產負債表及薪酬正在上升，正支撐著經濟成長，惟實際上風險遍佈，因此相信經濟榮景可存在多年，則是一個大錯誤。

各地政府「像飲醉酒的水手般大手花錢」

戴蒙指，環球央行透過「量化緊縮」政策控制流動性，烏克蘭戰爭又持續，而且各地政府「像飲醉酒的水手般大手花錢」，這些都是令他擔憂的問題，「若你今天看到消費強勁，就意味未來數年都會出現繁榮景象，便是一個天大錯誤」。

去年戴蒙警告，一場颶風即將來臨，而且對央行及烏克蘭戰爭同樣擔憂，但美國經濟結果較預期更具韌性，令更多經濟學車預期，或許美國能避過衰退。

房地產及次級汽車貸款出現壓力

戴蒙稱，企業感覺良好，因他們只看到眼前的業績，但事情將出現變化，我們不會知道未來12至18個月會出現甚麼情況，即使違約率處於歷史低位，摩通及其他銀行在借貸方面錄超額利潤，但房地產及次級汽車貸款卻出現壓力。

「若經濟出現衰退，這亦是遲早會發生的事情，你只是進入一個正常的貸款周期，而在一個正常信貸周期中，事情總會較想像中糟糕。」

他又指，未來的不確定性仍然龐大，而且危險，當中包括中美關係惡化，令摩通在中國業務由前景亮麗，變成只是剛好。

監管新措施令人相當失望

談及美國監管部門早前建議銀行提高資本緩衝要求，戴蒙指，新措施令人相當失望，當局應提高有關建議的透明度，而摩通在新措施下，可能需要較歐洲銀行保留多30%資本作儲備。

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編輯：陳韻妍