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【港股市況】恒大、融創又升逾一成　中石油破頂後轉跌4%　恒指跌約200點後轉升（不斷更新）

股市 11:44 2023/09/12

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港股市況不斷更新

港股未止跌，ATM個別發展，騰訊 （00700） 逆市升1%，美團 （03690） 跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，中石油 （00857） 升逾2%破頂，信達生物 （01801） 跌逾5%，恒指低開80點，開報18015點，科指跌0.6%，報4058點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析︰

【分析｜樓市】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？　一文看清富瑞對地產股股息率預測

財經日誌︰

即市走勢︰

【11：44】恒指中午收市前，大市靠穩升約8點，報18105點，科指升0.2%，報4091點。

【11：39】比亞迪 （01211） 升近4%，小鵬汽車 （09868） 升幅擴至半成，高見75.35元，蔚來 （09866） 升逾2%，理想汽車 （02015） 升近3%。

【11：30】上證半日微升0.04%，深證升0.3%，創業板指跌0.1%。

【11：06】恒指最新升約45點，報18141點，科指升0.7%，報4109點。

【11：00】恒大 （03333） 最新升17%，破頂高見0.91元；融創 （01918） 升12%，破頂高見3.46元。

【10：56】阿里巴巴 （09988） 跌幅略收窄至近1.5%。

【阿里巴巴新CEO】吳泳銘宣布兩戰略重心：用戶為先、AI 驅動　4年內讓85後90後做主力

【10：55】碧桂園 （02007） 最新轉升近6%，高見1.09元。

【內房危機】碧桂園成功為6隻到期境內債展期

【10：50】大市轉升，報18105點，升8點。

【10：47】恒指跌幅收窄至15點，報18081點，科指轉升0.1%，報4088點。

【10：42】新地 （00016） 反彈1%，高見80.85元。

【10：34】中石油 （00857） 跌逾4%，中海油 （00883） 跌0.8%，中石化 （00386） 跌逾2%。

【10：33】中國城市基礎設施 （02349） 乾升6.5倍，破頂高見0.47元，成交僅涉14.8萬元。

【10：25】恒大 （03333） 升幅擴至近13%，破頂高見0.87元；融創 （01918） 升逾8%，破頂高見3.34元。

【10：20】比亞迪 （01211） 升逾2%，吉利 （00175） 升0.7%。另外，長汽 （02333） 、恒大汽車 （00708） 升逾2%，廣汽 （02238） 跌0.7%。至於蔚來 （09866） 升0.9%，小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 升近2%。

【10：17】恒指跌幅收窄至百點內，報18019點，跌76點，科指跌0.3%，報4070點。

【10：11】東方甄選 （01797） 逆市升近4%，高見39.55元。

【10：04】中石油 （00857） 除淨高開破頂後，股價早段轉跌逾3%，中海油 （00883） 跌0.3%，中石化 （00386） 跌2%。

【10：03】滙豐 （00005） 逆市靠穩升0.4%，友邦 （01299） 升0.2%。

【10：01】大市跌幅略收窄，恒指最新跌約145點，報17951點，科指跌0.9%，報4047點。

【09：58】內房股今早向下，中海外 （00688） 跌逾3%，潤地 （01109） 跌逾1%，碧桂園 （02007） 跌近1%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，龍湖 （00960） 跌逾3%。

【09：49】馬可數字科技 （01942） 逆市再彈兩成，高見63元。

【09：46】阿里巴巴 （09988） 早段跌2%，騰訊 （00700） 轉跌近1%，美團 （03690） 跌逾1%。

【09：38】Tesla（美︰TSLA）大升一成，蔚小理今早個別發展，小鵬汽車 （09868） 逆市升逾1%，蔚來 （09866） 、理想汽車 （02015） 跌0.3%。

【TSLA】Tesla狂升1成　大摩首選Tesla目標價400美元　唱好Dojo超級電腦系統

【電動車】蔚來汽車周五發布新款EC6　配備電動尾翼

【09：37】丘鈦 （01478） 跌逾1%，低見2.77元。丘鈦上月攝像頭模組銷售數量為3224.6萬件，按年跌8.4%，按月升1.8%。

【手機設備股】丘鈦科技8月攝像頭模組銷售數量按年跌8.4%

【09：35】港股開市後跌200點，報17896點，再次跌穿18000。科指跌1.1%，報4036點。

【09：35】融創中國 （01918） 逆市升1%，破頂高見3.25元。

【09：34】【HSBC滙豐】滙豐聘請高盛前銀行家儲朝陽　任滙豐中國投行負責人

【09：33】折讓8.8%配股的信達生物 （01801） ，股價早段跌逾8%，曾低見33.8元穿配售價。

【09：32】寶沙發展 （0169） 續挫52%，早段破底低見0.13元。

【09：30】舜宇 （02382） 開市後逆市升0.3%，舜宇光學上月手機鏡頭出貨量按年升17%至1.08億件，為今年内最高，按月亦升13.2%。

【手機設備股】舜宇8月手機鏡頭出貨量按年急升17%　受惠去年低基數

【09：21】人民幣兌美元中間價較上日調升162點至7.1986，升幅創7月14日以來最大。

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 逆市升1%，美團 （03690） 跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，中石油 （00857） 升逾2%破頂，信達生物 （01801） 跌逾5%，恒指低開80點，開報18015點，科指跌0.6%，報4058點。

【09：13】期指開報18021點，跌94點。

【09：10】B & D STRATEGIC （01780） 今早短暫停牌。

【09：07】恒指黑期跌46點，報18049點。

【08：54】【配股潮｜生科股】信達生物折讓8.8%配股　淨籌23.6億元

【08：12】【生科股】三葉草生物四價季節性流感疫苗在中國上市　將增加公司收益

【07：45】【Morning精點】Tesla狂升1成、大摩唱好Dojo超級電腦系統目標價400美元︱新地股價重挫源於業績報告內的一句話？

【07：45】港股ADR收報18092點，跌3點。滙豐 （00005） ADR折合報58.7元，較港收市價高1.05元或1.8%。騰訊 （00700） ADR折合報322.74元，較港收市價低1.26元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.86元，較港收市價低1.19元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文稱，儲局對於加息的立場正發生重要轉變，可能會在9月暫停加息，更加仔細審視未來的加息路徑。美股向好，道指升幅曾擴大至207點，最終升87點，報34663點；標指升29點，報4487點；納指升156點或1.14%，報13917點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　阿里美股低港1%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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