【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息　明年料減息約一厘

▲ 【美國加息】美國銀行家協會：聯儲局已完成加息 明年料減息約一個百分點

美國銀行家協會（American Bankers Association）經濟諮詢委員會認為，美國聯儲局已完成加息，明年可能會減息大約一厘。委員會最新預測顯示，美國雖然可能會避過衰退，但未來數季度經濟增長勢將顯著放緩，推高失業率，同時也壓低通脹。

委員會主席、道富環球投資管理首席經濟學家Simona Mocuta表示，鑒於通脹方面已顯現出的及預期的進展，委員會多數成員相信儲局的緊縮周期已完成。

明年經濟衰退可能性略低於50%

根據他們的預測中值，受之前的加息和信貸條件收緊影響，委員會預計未來三個季度美國經濟增長將放緩至折合年率1%以下。到明年底，失業率料將由8月的3.8%升至4.4%，通脹則料會由7月的3.2%，降至2.2%。委員會預計，明年經濟衰退的可能性略低於50%。

Simona Mocuta表示，委員會共識是軟着陸的可能性已大大提高，但亦擔心到目前為止經濟展現出的非凡韌性能否持續。

美國銀行家協會諮詢委員會成員包括來自摩通、摩根士丹利和富國銀行的經濟學家，其預測定期提交給儲局主席鮑威爾及儲局理事會其他成員。

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責任編輯︰梁浩碩