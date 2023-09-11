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【公司管治】捲入性醜聞風波民營房企石榴集團　董事長於記者會情緒失控、跪地痛泣

Hot Talk 23:09 2023/09/11

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曾於2021年申請赴港上市未果的內地民營房企石榴集團，繼上周捲起性醜聞風波，集團創始人之一、原副董事長桑春華被實名舉報「以吃飯為由約多人運動4P」，並附聊天截圖佐證後，現任董事長崔巍在周一（11日）舉行的媒體溝通會上，在談及外界對於公司「股東內訌」的傳聞時，突然情緒失控，雙腿跪地、雙手捶地，指自己對公司治理權的變化引起外界關注感到羞愧，並表示已立下遺囑，「將以生命為代價立誓解決問題」。 

崔巍提及的公司治理問題，主要是與桑春華的權力鬥爭。崔巍在記者會指，自己會為公司承擔無限擔保，又解釋過去80天沒有出現，感到自己的膽小和怯懦。

如果由我們實際的淨資產覆蓋不足而給各家金融機構帶來真實損失的話，我將從我們所在的石榴中心22樓一躍而下，我以我的生命做出信譽擔保。

綜合内媒報道，石榴集團於6月底發出内部通知，解除桑春華全部職務，禁止其進入集團各公司的所有辦公場所，停止其全部工作許可權，通知由崔巍簽字並加蓋公司公章。其後，桑春華回應稱，崔巍故意捏造事實，構成對桑春華的詆毀、污衊與誹謗，嚴重損害聲譽，並保留追究相關民事責任甚至刑事責任的權利。

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開市追揸沽

記者：伍鍵文

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