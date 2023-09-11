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【歐洲經濟】歐盟委員會下調歐元區經濟展望　料德國今年現經濟衰退

股市 22:29 2023/09/11

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歐元區今年除飽受息口高企及高通脹因素困擾外，經濟疲弱情況持續亦受到市場關注。歐盟委員會最新更下調對歐元區經濟預測至0.8%，較早前預計的1.1%低0.3個百分點，當局預期區內經濟今年將受到德國經濟萎縮所拖累。

據歐盟執行機構周一（11日）發布的最新預測，今年包含20個成員的歐元區經濟將成長0.8%，早前的預測為成長1.1%。明年的預測亦下調0.3個百分點至1.3%。該機構早前預計德國經濟今年會出現增長，現時則預測按年跌0.4%，出現經濟衰退。

歐盟委員會表示，歐盟成長勢頭減弱的狀況預計將延續到明年，而緊縮貨幣政策的影響勢將繼續抑制經濟活動。當局指，內需疲軟，尤其是消費疲軟，表明大多數商品和服務的價格居高不下，甚至仍在上漲，造成嚴重影響，同時提到貨幣緊縮對經濟活動的影響可能比預期更大，可能導致通脹加速回落，從而加速實際收入的恢復。

歐盟經濟委員Paolo Gentiloni稱，總體來說，如果歐盟最大經濟體處於負增長，將影響到所有地區，故認為德國經濟對其他國家有影響。

開市追揸沽

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