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【退休保障】陳茂波：65歲以上僱員自願供款雙倍扣稅草案　明年初交立法會審議

股市 21:50 2023/09/11

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陳茂波於積金局成立25周年紀念聚會致辭（來源：政府新聞處）

財政司司長陳茂波表示，政府非常重視退休保障的工作，並推出不同舉措，包括容許強積金的自願性供款扣稅。又提到僱主若為65歲以上的僱員作自願性供款，扣稅方面可以雙倍，細節的商討已經接近完成，相信明年初可將有關條例草案提交立法會。

強積金未來有機會投資綠債

陳茂波出席積金局成立25周年紀念聚會致詞時稱，強積金是整體退休保障制度的三大支柱之一，作為市民退休積蓄的一部分，大家都關注投資回報以及收費。截至今年六月底，不同強積金計劃中的整體總資產達到1.1萬億元。

他又提到，政府與積金局一直推動業界豐富投資選項，例如便利市民投資國債或內地A股，未來也有望讓基金投資政府綠色債券或其他穩健的債券。希望可以讓風險胃納和年齡層均不同的「打工仔」，按自己的實際情況和需要作出選擇。

退休三寶助生活規劃
 
陳茂波亦指，積金局在降低費用方面也做了不少工作，包括推進「積金易平台」項目，以提高強積金計劃效率，並節省成本。此外，他指政府近年亦推出「退休三寶」，即年金計劃、安老按揭，以及保單逆按計劃，目的希望提供更多途徑，為退休生活做出更好的規劃。

與此同時，他又稱，普惠金融是除了經濟發展之外，是金融服務很重要的面向，希望金融可以為巿民帶來他們感覺得到的、實際上能受惠的好處，如最近發行銀色債券，反應都相當踴躍，認為未來可做的空間還相當大。

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記者：伍鍵文

金融服務 財政政策 退休 金融 陳茂波 立法會 財政司
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