【時尚匯展】45%時裝展商　看好新興市場成復甦關鍵

由香港貿易發展局主辦、香港特區政府「創意香港」主要贊助機構的香港國際時尚匯展（CENTRESTAGE）於周六（9月9日）圓滿結束。貿發局於展會期間訪問調查發現，三分之二受訪者認為香港設計的時尚產品與成熟市場的水平相若，30%預料一年內公司業務增長回復到疫前水平，45%認為新興市場需求上升及消費能力復甦是今年經營最大機遇。

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雖受特別天氣影響而在周五暫停開放，然而國際時尚匯展三天展期仍吸引了78個國家和地區、逾7,700名業內買家親臨參觀採購，其中來自中東、內地及東盟的買家均錄得顯著升幅。

貿發局於展會期間訪問了350名參展商及買家，調查發現，67%受訪者認為香港設計的時尚產品與成熟市場的水平相若；另有85%受訪人士首選香港實體展覽，反映香港在全球時尚產業有相當地位。約60%受訪者預料未來一至兩年，產品的整體銷售額會有所上升；而37%受訪者則預期6至12個月內會有所上升，反映業界對2024年銷售前景持樂觀態度。

三成公司料一年內回復疫前生意水平

全球商務旅遊逐漸回復正常，30%受訪者預料一年內公司業務增長回復到疫情前水平，但亦有26%受訪者認為需時一年半才能恢復。另外分別有近45%受訪者認為，新興市場需求上升及消費能力復甦是今年經營上最大的機遇。同時逾60%受訪者認為環球經濟波動是今年的最大挑戰。

疫情雖然影響不少企業的業務，但同時促進了線上渠道的普及。47%受訪者表示，在過去6個月，有一半或以上銷售或採購是透過線上渠道進行；多達78%受訪者預計未來兩年在線上銷售或採購的比重達一半或以上。而36%受訪者表示，過去半年使用最多的網上商貿平台為香港貿發局的「貿發網採購」平台（hktdc.com Sourcing）。

這次調查也反映可持續發展的概念愈趨成熟。74%受訪者同意，可持續時裝於今年大行其道。CENTRESTAGE最後一天同時開放予公眾入場，展會期間舉辦了超過30場時裝匯演及活動， 吸引業內人士及公眾踴躍參加，當中大會與不同團體合作，舉辦促進業界可持續發展的活動，展會亦有多個實踐可持續發展的本地和非本地時尚品牌參與。

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責任編輯：李智賢

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