【黃大仙中心】領展：黃大仙中心北館已抽走積水及清理好大型雜物　正與租戶商討租金安排

黃大仙中心北館地庫上周五在500年一遇的暴雨下被水淹沒，領展 （00823） 表示，黃大仙中心北館的清理工作進展迅速，在物業管理團隊、清潔人員及其他服務供應商的努力下，在事件發生後24小時內已迅速抽走地庫內大部分積水，並清理好大型雜物，令受影響商戶能盡快進入商舖內了解情況。

由保險公司公證行點算租戶損失

領展指，商場外圍行人通道的污泥及積水已在周末清理完畢，商場內部的消毒工作亦順利完成。領展物業及停車場管理董事總經理黎漢明在電台節目表示，周六早上已將商場內積水抽走後，並由保險公司公證行點算租戶損失，而部分需要使用電器的租戶，可能要較長時間維修才能重新營業，領展會配合租戶需要，正就租金事宜與租戶溝通。

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黎漢明認為，早前超強颱風「蘇拉」襲港，加上暴雨，令上游的樹枝及泥石等流到山腳，堵塞渠道，導致水浸嚴重，將與渠務署商討提升商場去水及防洪措施，將增加防水閘設施及加強演練。

增加前線人員演練提升應對極端天氣能力

領展稱，維修人員及服務供應商已加緊檢查黃大仙中心北館場內電梯及玻璃建築，確保現場環境的衛生及安全，期間不同政府部門包括渠務署、警方以及消防處一直提供協助，令復修工作得以迅速進行。除受影響的北館地庫範圍外，黃大仙中心其他區域一直如常運作，支援附近居民的日常需要，領展會和受影響商戶、港鐵及政府相關部門繼續保持聯絡，協調地區善後工作；同時檢討及加強所有商場的防洪措施，並增加前線人員演練，進一步提升物業應對極端天氣狀況的能力。

另外，柴灣環翠停車場亦是水浸重災區，多架車輛幾乎被淹至沒頂，黎漢明指，商場有購買責任保險，呼籲受影響車主與商場聯絡，交由保險公司跟進。

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編輯：陳韻妍