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【公關大娜移@iM網欄】奢侈品平民化 聯乘熱度稍縱即逝

名人薈萃 19:12 2023/09/11

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咖啡何時變成內地民眾的大事？9月4日A股股王茅台聯乘瑞幸咖啡推出「醬香拿鐵」，幾乎同一時間在微信、微博，網媒全線洗版，一片醬香紙袋的海洋。官方翌日急不及待地報捷，全國首天創造逾億元的銷售額，惟有造假前科的瑞幸，這些數字的高低令人有無限聯想，但話題性則已完勝。

無巧不成話，麥當勞咖啡恰好也在同日鋪天蓋地「宣布退休」，實質為賣Mcafe的即磨咖啡鋪排的前戲，在城中也成功吸睛及製造了話題，抽水熱度較短促，僅一天「貨仔」。醬香的故事比較juicy，將一瓶叫價¥2,999的茅台佳釀，溝奶泡加入咖啡後僅售¥19.9，這種刻意的自降身價，無非要逢迎時下年輕人的口味，茅台冰淇淋也是異曲同功。據稱，這杯售價¥66的雪糕，2022年為集團貢獻的營收達¥2.62億元，美酒加咖啡能否拋贏前浪，還須拭目以待。

奢侈品正在下沉化，乃順勢發展的策略，一二線富庶城市的消費力飽和向下，又驚現一億中產「返貧」的跡象，進軍偏遠三線或以下的城市，以及開拓年輕人和庶民市場，可謂刻不容緩。

奢侈品牌特別關注消費者個人喜好和意願，不斷尋找Z世代的熱點話題、佈局遊戲音樂等，再打造聯名產品，讓品牌變成表達自我價值和品味的載體。形勢逼人，昂貴的茅台才願走下神壇，與大眾化品牌拖手；同樣地，FENDI 聯乘喜茶推紙袋杯子杯墊，還有Parda包起上海的集雅咖啡，Hermes 與優衣庫拖手⋯⋯紆尊降貴只為製造與心儀受眾接觸的機會。

奢侈品偏愛的，還有運動品牌、潮牌、設計師品牌，譬如Tiffany與Nike、Gucci與The North Face，與熱門影視作品、動漫人物、潮流時尚IP的聯名也屢見不鮮。一杯「醬香」激起千重浪，話題轉瞬就會冷卻，宣傳噱頭只是保溫的助燃劑，產品質素和持續創新力才是歷久常新的核心引擎。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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