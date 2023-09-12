企業用4公斤黃金及6426顆鑽 打造全球最貴硬幣紀念英女王

上周五（8日）為英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世一周年，東印度公司（East India Company）動用近4公斤黃金及6,426顆鑽石，打造出一枚硬幣以紀念英女王，按價值貴應為全球最昂貴硬幣。

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這枚硬幣名為「王冠」（The Crown），東印度公司估計其價值約為2,300萬美元（約1.8億港元）。

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由於計劃規模太龐大，再加上新冠疫情下鑽石短缺，很多人一度不看好硬幣能面世。不過英聯邦各地的多名工匠合力之下，耗時長達16個月終於成功打造出這件稀世珍寶。

硬幣大小如籃球，刻有多名著名肖像藝術家創作的英女王肖像。東印度公司指，工匠精心切割並逐顆鑲嵌鑽石，在精妙的工藝下能天衣無縫地融入硬幣設計，工匠更採用兩種鑲嵌方式，來凸顯出英國國旗隨風飄逸之態。

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東印度公司行政總裁Sanjiv Mehta表示，英國、英聯邦及國際社會過去70年來發生巨大變革，英女王一直忠實履行君主及國家元首職責，體現忠誠、自由、友誼與和平。

他更大讚英女王激勵了許多代人，製作這枚硬幣是為向所有人述説其成就。

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責任編輯：鄭錦玲