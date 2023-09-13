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【生成式AI競賽】Adobe生成式AI工具Firefly正式上線　設獨立網站兼整合至Creative Cloud及Express服務

科技 21:01 2023/09/13

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Adobe 3月趁著生成式人工智能（Generative AI）爆紅的熱潮，隨即宣布推出生成式AI模型工具Firefly，同時開放公測（beta）版本予用戶申請試用，旋及受到廣大社群的關注。經過約半年的測試後，Adobe在今（13日）宣布，Firefly正式上線。

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Adobe亞太區數碼媒體戰略和GTM總監Chandra Sinnathamby接受本報訪問時直言，Adobe Firefly可算是該企一個重大里程碑，受歡迎的程度也遠超其想像。他提到，公測短短半年已生成了超過20億張圖片，創作者對於Firefly公測版的參與力和反饋，讓該企相當驚訝，同時也激勵Adobe未來要提供更多與生成式AI相關的功能。

Adobe亞太區數碼媒體戰略和GTM總監Chandra Sinnathamby透露，Adobe Firefly公測短短半年已生成了超過20億張圖片，創作者對於Firefly公測版的參與力和反饋，讓該企相當驚訝。（受訪者提供圖片）

因此Adobe今公布，目前Firefly除了整合到Adobe Creative Cloud及Adobe Express各大服務中，用戶也可在獨立運作的Firefly網站上，利用生成式AI工具進行創作，生成情緒板（Mood board）圖像、分鏡劇本（Storyboard）人物、品牌設計調色板（color palettes for brand designs）等。而該網站支援超過100種語言，包括繁體中文及簡體中文，代表著用戶也可輸入繁體中文指令，生成合適的圖像。

目前Firefly除了整合到Adobe Creative Cloud及Adobe Express各大服務中，用戶也可在獨立運作的Firefly網站上，利用生成式AI工具進行創作。（Adobe資料圖片）

增設Generative Credits　各計畫生成限額情況不一

至於使用權限方面，Sinnathamby就解釋，基本所有Adobe訂閱戶都能夠使用，但不同類別的訂閱戶可以獲得生成圖片的次數和體驗並不一樣。Adobe將為不同訂閱計畫分配「Monthly Generative Credits」，而每個計畫用完Generative Credits的限額後，使用權限都各有不同。

例如Creative Cloud計劃的訂閱戶將計畫中的Generative Credits全數用完，想繼續生成圖像或文字，生成的速度和體驗會變慢；用戶也可以選擇額外購買Generative Credits，恢復速度。

若是Adobe Stock、Express、Firefly計劃的訂閱用戶，每月消耗了所有Generative Credits後，每日可以最多透過Firefly生成圖片及向量圖形（Vector graphics），直到Generative Credits每月重置。而免費用戶一旦達到每月配額，只能選擇升級，或等待積分重置。

各訂閱計畫每月Generative Credits如下：

  • Creative Cloud All Apps: 1,000
  • Creative Cloud Single App (包括：Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, AfterEffects, Audition, Animate, Dreamweaver, Stock, Photography 1TB): 500
  • Adobe Stock paid subscriptions: 500
  • Adobe Express Premium: 250
  • Adobe Firefly Premium: 100
  • Creative Cloud for Enterprise All Apps: 1,000
  • Creative Cloud Pro Plus All Apps: 3,000
  • Free users with an Adobe ID; Adobe Express, Adobe Firefly, Creative Cloud: 25

每張生成圖片　將設標籤顯示

不過，AI生成圖像的版權爭議一直是外界相當關注的話題，Sinnathamby坦言，了解外界的憂慮。他也多次重申，Firefly透過Adobe Stock、公開許可的內容和公共領域內沒有版權限制的內容訓練AI模型，並使用內容憑證（Content Credentials）進行標籤，包括顯示圖片是由Adobe Firefly生成，從而為數碼內容的傳播帶來關鍵的信任和透明度。

每張生成圖片都將設標籤顯示，顯示圖片是由Adobe Firefly生成，從而為數碼內容的傳播帶來關鍵的信任和透明度。（Adobe資料圖片）

記者：曾曉汶

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