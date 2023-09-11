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【飛達帽業】飛達帽業料第三季訂單續跌　年底或有不少工廠結業

股市 19:40 2023/09/11

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【飛達帽業】飛達帽業料第三季訂單續跌　年底或有不少工廠結業

環球經濟不明朗，飛達帽業 （01100） 副主席兼董事總經理顔寶玲預期，第三季訂單數量續呈向下趨勢，又預計製造業同行難以應對寒冬，年底或有不少工廠結業。

飛達帽業半年收益減少17%，顔寶玲解釋，受累於外圍宏觀經濟不明朗，加上疫後供應鏈恢復需時，而且帽品囤貨現象需時消化，供應短暫大於需求所致，但對集團而言，收益減少並非壞事，認為可趁機設法降低成本，並提升公司管治與架構。

飛達帽業財務總監黎文星補充，北美高端帽品囤貨現象需時解決，並相信美國最差的情況已過，希望訂單在第四季或明年首季有所改善。

料墨西哥廠年底正式投產

集團業務持續改善總監顏肇臻表示，公司已引進自動化技術至旗下工廠，預計生產效率可提升2成，更易控制產品質量，如在孟加拉廠房的400部繡花機，加入自動排單與管理針綫等功能，可實時監察、減少人為錯誤之餘，縮短生產所需時間。

至於毗鄰美墨邊境的墨西哥廠房，顔寶玲預計，今年底可正式投產，首階段料每月生產15至20萬件，冀最終明年底達成每月120萬件目標。她續指，雖然當地廠房的時薪是孟加拉5倍，惟透過降本增效等措施，單件成本僅貴1美元左右，但可大大縮短運輸時間，認為影響不大。

相關文章：【飛達帽業】飛達帽業去年多賺53%　末期息增至6仙

開市追揸沽

記者：伍鍵文

港股 飛達控股（01100） 墨西哥 孟加拉
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