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【金融科技】中信銀行(國際)全力推進金融科技轉型 未來將繼續增聘人手

理財智慧 18:47 2023/09/11

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近年市場積極發展金融科技，銀行業也投入資源為業務增值。早於2008年已推動金融科技轉型（FinTech 1.0）的中信銀行（國際），公司個人及商務銀行業務副總監袁妙齡指出，該行已開展金融科技轉型2.0，目標將「inMotion 動感銀行」提升成為「手機為先」（mobile first）。

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中信銀行（國際）自5年前開始驅動金融科技轉型，推出「inMotion 動感銀行」全港首創遙距開戶，為傳統銀行服務帶來重大突破。袁妙齡表示，經過5年的深耕，已漸見成果。現時「inMotion 動感銀行」服務已涵蓋開戶、消費和投資，提供全方位虛擬銀行服務，包括香港首張全虛擬信用卡「Motion 虛擬信用卡」、「inVest 動感投資」、「inMotion 投保」及「智投 360」等。現時客戶可透過本行的電子平台完成大部分主要的銀行服務，為客戶提供最大的便利。

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同時，「inMotion 動感銀行」也提供人性化科技」，提供以客戶為中心的服務體驗，其中由2021年起，將經典的 「大富翁」角色及理財遊戲概念沉浸於「 inMotion  動感銀行」各個功能，如旗艦存款產品「大富翁存款」為客戶提供特高儲蓄年利率，讓客戶賺取高額利息的。另設「獎賞 GO！」專屬獎賞平台，透過不同「任務」鼓勵客戶多作電子交易，為客戶帶來富趣味性的遊戲化體驗，開創流動銀行服務發展新趨勢。

人性化科技大大提升客戶活躍度和忠誠度，截至該行2023年6月的數據，4成「inMotion 動感銀行」用戶已加入「獎賞 GO！」平台；另外，「獎賞 GO！」用戶的每月活躍率比非用戶高出超過一倍；開立信用卡的客戶比獎賞平台推出前高出超過一倍。同時，開立投資戶口的客戶增幅超過一倍。


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袁妙齡續稱，該行已開展金融科技轉型2.0，目標將「inMotion 動感銀行」提升成為「手機為先」（mobile first）。透過「全渠道零售」（omni-channel）的發展策略，持續優化及整合數碼渠道及分行服務網絡，以流動銀行旗艦平台「inMotion 動感銀行」作為門戶，無縫接通全渠道，提升客戶體驗。該行也會持續完善「inMotion 動感銀行」的功能，提升審批效率及客戶體驗，例如簡化商務客戶開戶流程、優化投資及存款產品的用戶界面及交易流程、優化數位化貸款流程、無抵押貸款自動化等，也會研究開發「inMotion商務版」。

現時，中信銀行（國際）分行前、中、後台人手約為500人，袁妙齡指，已準備就緒為來自香港、大灣區，以至環球的客戶服務。因應大灣區跨境客戶及高淨值客戶的增長情況，未來將有機會繼續增聘人手。她又指，通關之後，國內客戶今年上半年增長十分顯著，按年有數十倍升幅。下半年新客戶增長速度，與上半年相若；該行有信心下半年可繼續此理想成績。

另外，中信銀行（國際）就即將發行的零售綠色債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。新一批綠色債券保證息率由去年的2.5%上調至4.75%，普遍高於現時港元定期，本行相信有一定的吸引力。如追求穩定投資收益的話，可考慮認購約5手。

 

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責任編輯：陳詠妍

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