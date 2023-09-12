  • 29°C
香港時間 : 2023912日 (週二) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企】商會昐政府吸引更多外資投資　夜經濟有助吸引過夜旅客

商業 11:00 2023/09/12

分享：

分享：

政府統計處發表2023年8月份中小型企業業務狀況按月統計調查，結果顯示香港中小企8月業務較7月差。有中小企商會表示在地緣政治影響下，環球經濟難有改善，認為香港雖難獨善其身，但也應在這時間固本培元。廠商會認同政府積極推動香港的夜經濟發展，加快夜間商業活動復甦步伐有助刺激本地消費及吸引過夜旅客，帶動本港經濟復甦。

【中小企業】8月港中小企業務較7月差　收益指數從45.8下跌至43.8

中小企商會：政府應加強吸引外資投港

香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，在中美爭拗、俄烏戰爭的影響下，環球經濟難有改善空間，「環球經濟非常差，大家都不願意消費」。他指香港經濟很受外圍影響，過往亦非常倚靠中國，在內地經濟不好，失業率高企的情況下，加上高消費力的內地人，除香港外亦揀選其他國家為旅遊及投資的目標，這對香港經濟復甦造成隱憂。

內在因素方面，他指香港金融業是一個重要的地位，但近年已少了港企上市， IPO集資額甚至被印尼超越。而旅遊業也直接影響飲食、零售等產業的成績，旅客人數和消費力轉弱也影響香港整體經濟。他認為香港雖難在地緣政治中獨善其身，但也可在這時間固本培元，做好自己角色，例如吸引更多資金投資香港股市、加強教育及執法取締不法商人詐騙旅客等，當環球經濟變好時就能立即乘勢而上。

廠商會：夜經濟有助增加過夜旅客

香港中華廠商聯合會亦表示，隨著環球加息影響經濟，加上金融狀況偏緊，內地的出口及投資表現疲弱，反映內地經濟復甦動力減弱，整體新增訂單持續減少，對本港的進出口貿易構成壓力。而在本地市場方面，零售市道仍是支撐本港經濟的主動力，然而近期投資市場前景不明朗，影響消費氣氛。

香港旅遊業復甦比預期緩慢，留住市民在港消費亦成為一大難題，種種因素曡加下導致本港營商信心由好轉淡。不過，特區政府正積極推動香港的夜間經濟發展，並將推出「香港夜繽紛」一系列活動，相信可以加快夜間商業活動的復甦步伐，刺激本地消費及吸引過夜旅客，進而帶動本港的日間經濟及各行業復甦。

【通脹似虎】疫後日本重辦夏日祭典　通脹致小食加價冷卻參加者熱情

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活
2023/09/11
【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活
【鐘表展】鐘表展及名表薈萃圓滿結束引1.5萬買家參觀
2023/09/11
【鐘表展】鐘表展及名表薈萃圓滿結束引1.5萬買家參觀
【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期　展商急轉彎轉用網上平台
2023/09/11
【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期　展商急轉彎轉用網上平台

你可能感興趣

【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活
15:00 2023/09/11
【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活
【鐘表展】鐘表展及名表薈萃圓滿結束引1.5萬買家參觀
13:00 2023/09/11
【鐘表展】鐘表展及名表薈萃圓滿結束引1.5萬買家參觀
【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期　展商急轉彎轉用網上平台
11:00 2023/09/11
【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期　展商急轉彎轉用網上平台
經濟數據表現 港股 經濟 印尼 失業 地緣政治 政府統計處 中華廠商聯合會 零售 IPO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【鐘表展】鐘表展及名表薈萃圓滿結束引1.5萬買家參觀
【鐘表展】鐘表展及名表薈萃圓滿結束引1.5萬買家參觀
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【通脹似虎】疫後日本重辦夏日祭典　通脹致小食加價冷卻參加者熱情
【通脹似虎】疫後日本重辦夏日祭典　通脹致小食加價冷卻參加者熱情
【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活
【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活
【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期　展商急轉彎轉用網上平台
【鐘錶展】黑雨縮短鐘錶展期　展商急轉彎轉用網上平台
【中小企業】8月港中小企業務較7月差　收益指數從45.8下跌至43.8
【中小企業】8月港中小企業務較7月差　收益指數從45.8下跌至43.8
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款