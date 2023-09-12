【中小企】商會昐政府吸引更多外資投資　夜經濟有助吸引過夜旅客

政府統計處發表2023年8月份中小型企業業務狀況按月統計調查，結果顯示香港中小企8月業務較7月差。有中小企商會表示在地緣政治影響下，環球經濟難有改善，認為香港雖難獨善其身，但也應在這時間固本培元。廠商會認同政府積極推動香港的夜經濟發展，加快夜間商業活動復甦步伐有助刺激本地消費及吸引過夜旅客，帶動本港經濟復甦。

【中小企業】8月港中小企業務較7月差 收益指數從45.8下跌至43.8

中小企商會：政府應加強吸引外資投港

香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，在中美爭拗、俄烏戰爭的影響下，環球經濟難有改善空間，「環球經濟非常差，大家都不願意消費」。他指香港經濟很受外圍影響，過往亦非常倚靠中國，在內地經濟不好，失業率高企的情況下，加上高消費力的內地人，除香港外亦揀選其他國家為旅遊及投資的目標，這對香港經濟復甦造成隱憂。

內在因素方面，他指香港金融業是一個重要的地位，但近年已少了港企上市， IPO集資額甚至被印尼超越。而旅遊業也直接影響飲食、零售等產業的成績，旅客人數和消費力轉弱也影響香港整體經濟。他認為香港雖難在地緣政治中獨善其身，但也可在這時間固本培元，做好自己角色，例如吸引更多資金投資香港股市、加強教育及執法取締不法商人詐騙旅客等，當環球經濟變好時就能立即乘勢而上。

廠商會：夜經濟有助增加過夜旅客

香港中華廠商聯合會亦表示，隨著環球加息影響經濟，加上金融狀況偏緊，內地的出口及投資表現疲弱，反映內地經濟復甦動力減弱，整體新增訂單持續減少，對本港的進出口貿易構成壓力。而在本地市場方面，零售市道仍是支撐本港經濟的主動力，然而近期投資市場前景不明朗，影響消費氣氛。

香港旅遊業復甦比預期緩慢，留住市民在港消費亦成為一大難題，種種因素曡加下導致本港營商信心由好轉淡。不過，特區政府正積極推動香港的夜間經濟發展，並將推出「香港夜繽紛」一系列活動，相信可以加快夜間商業活動的復甦步伐，刺激本地消費及吸引過夜旅客，進而帶動本港的日間經濟及各行業復甦。

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本報記者：李智賢

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