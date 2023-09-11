▲ 【茅台前舵手】袁仁國傳獄中病逝 兩年前因受賄1.129億囚終身

A股白酒股王貴州茅台（滬 ：600519）前董事長袁仁國傳在獄中離世，有內地傳媒報道指，有貴陽市殯儀館工作人員指出，袁仁國的遺體現停放在殯儀館，暫未火化，遺體是從貴州省某監獄運來的。目前，貴州茅台尚未證實袁仁國離世消息。

袁仁國被視為貴州茅台崛起的功臣之一，從2000年出任貴州茅台股份董事長，公司營業收入從不及五糧液的三分之一，到2017年全球最高市值白酒公司。他於2011年再升任茅台集團董事長、黨委副書記，直至2018年退任。

袁仁國2018年離任茅台，同年就傳出他涉受賄調查。於2021年，貴州中院判決袁仁國在貴州茅台工作期間，非法收取財物逾1.129億元人民幣，協助取得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等，貪污、非法收受他人財物等罪成。袁仁國被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並被沒收個人全部財產。

在袁仁國離開茅台後，公司一度3年3換董事長，但無礙公司市值穩居A股前列，而近期茅台與瑞幸合作的「醬香拿鐵」，在內地掀起新熱潮。

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編輯：麥德銘