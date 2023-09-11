【分析｜美股】分析師料美股短期波動　全因市場出現一個現象？

美股早前跌穿35000點關後，近日持續在34000點至35000點間徘徊，未有明確方向。但有一直看好美股的分析師指，投資者對於美國利率按兵不動，甚至會出現減息的憧憬過於強烈，忽略經濟放緩風險，故需要適當調整預期，料美股短期會出現波動，甚至會有調整。

德銀指每3個月會有5%溫和調整

Oppenheimer & Co.首席投資策略師John Stoltzfus被稱為華爾街中最看好美股的分析師，他7月底他將標普500指數目標上調至4,900點，較現水平仍有約1成潛在上升空間。但他現在相信股市短線可能會出現波動。



John Stoltzfus指，在聯儲局仍未實現通脹目標的情況下，市場看好股市的情緒相對偏高。他指出，投資者應抑制對利率長期按兵不動乃至降息的熱情，須

適當作出期望管理。



此外，德銀策略師同樣認為，近期美股出現的調整，將適度延長，又引用歷史數據稱，股市通常每兩到三個月就會出現3%至5%的溫和回調。

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編輯：葉志偉