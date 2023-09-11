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泰國總理倡刺激經濟 向滿16歲國民派1萬泰銖

環球經濟金融 18:03 2023/09/11

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泰國總理斯雷塔（Srettha Thavisin）周一（11日）於國會發表施政演説，將重振經濟列為政府首要任務。斯雷塔提議向所有年滿16歲的國民每人派發1萬泰銖（約2,200港元），以刺激消費。

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泰國在未來半年內將斥資合共5,600億泰銖（約1,236億港元），以電子錢包途徑向5,500萬合資格國民派錢。

國民可在規定期限內，將這筆錢用於購買附近地區的特定商品和服務。斯雷塔形容電子錢包計劃將再次喚醒泰國經濟，政府也保證資金會平均分配到各個經濟領域。

斯雷塔提倡電子錢包計劃，是為履行執政的為泰黨選舉前的主要承諾。官員估計計劃產生的乘數效應或為開支的4倍，並將明年經濟增長預測上調至5%，遠高於今年的2.8%。

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斯雷塔又承諾，政府將很快降低能源價格，並向面臨貸款負擔的農民和小企業提供延期償還債務的服務。

政府擬運用國家預算和該計劃的額外稅收作填補計劃開支，而無需增發國債。但有經濟學家憂慮計劃將擴大財政赤字，限制該國承受未來衝擊的空間。

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責任編輯：鄭錦玲

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