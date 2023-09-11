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【2023新盤】屯門凱和山快登場　逾千呎示範單位多圖直擊

股樓投資 18:09 2023/09/11

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屯門凱和山開放示範單位予傳媒參觀，其中一間參考第二座15樓E室搭建，實用面積1,023平方呎，但要留意的是，單位原則為三房一套連儲物室間隔，但示範單位經改動，拆去部分牆身，而且連裝修，即非交樓標準。 

大門設玄關，放置了儲物櫃，可擺放出門用品。玄關向入行，即見長型客飯廳，客飯廳長約7.1米，闊3.7米，實用面積逾280平方呎，可明確區分成客廳與飯廳，配上不同特色牆身分間。飯廳牆身配以層架及鏡面，放置6人圓形餐枱後，仍有足夠活動空間。 客廳闊3.7米，放置長型梳化後、茶几、電視機櫃後，仍然闊落，而其中一幅牆則配以藝術畫作，與飯廳成明顯對比。此外，客飯廳外連38平方呎露台，有助通風。

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廚房與寢區分別處於客飯廳兩旁，其中廚房採用梗廚設計，外連大窗，令油煙氣味不容易傳入客飯廳。值得留意的是，廚房空間寬敞，兩旁均設工作枱面，甚至有空間放置小餐桌。而廚房另連工作間連洗手間。 

寢區為於客飯廳另一邊，原則為三房，現改為兩房。設計師拆走了其中一間客房牆身，與主人套房結合。主人套房空間寬敞，放置加大雙人床後，仍可三邊落床。而主人套房浴室牆身同樣被拆走，改以玻璃分隔，另設兩個洗手盤。 

另一間客房牆身同樣被拆走，改以玻璃作分隔，間隔四正。

資料顯示，凱和山由路勁及深圳控股合作發展，建有693伙，提供開放式至四房間隔，另設特色單位、複式別墅、洋房，實用面積由291平方呎起，至3,419平方呎。 

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

陸東獨家專訪30分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325

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撰文 : 黃卓賢

屯門 凱和山 路勁 私人屋苑

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