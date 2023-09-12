【香港迪士尼】迪士尼「創夢家」銅像10月15日揭幕 加推限定紀念品換領活動

適逢華特迪士尼公司100周年和香港迪士尼樂園18周年，香港迪士尼樂園將在10月15日將舉行「創夢家」銅像揭幕儀式，據了解，銅像將位於奇妙夢想城堡及灰姑娘旋轉木馬之間，造型為華特坐在長凳上，左手指向面前的旋轉木馬，而右手指向背後的城堡；在旁的米奇則會凝望着華特。

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此外，「創夢家預覽館」由即日起至9月30日會開放予「奇妙處處通」會員參觀。預覽館內除了可率先預覽「創夢家」銅像，更展出華特 ‧ 迪士尼與米奇老鼠的啟迪故事，還特別呈獻來自華特迪士尼檔案館的珍藏 。而在10月15日，香港迪士尼樂園將會舉行「創夢家」銅像揭幕儀式，一同迎接這個獨一無二的銅像。

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為慶祝華特迪士尼公司100周年，「奇妙處處通」會員只要於社交平台Facebook或 Instagram按指定步驟分享帖文，即有機會換領「創夢家」限定紀念品一份。詳細換領方法請參考官方網站：https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/magic-access-members/offers/

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撰文：鄭日棱