表廠商會第55屆會董會就職 肩負重任說好香港鐘表故事

▲ 香港表廠商會第55屆會董就職典禮一眾嘉賓及新一屆會董合照。

香港表廠商會於上周五（7日）假香港會議展覽中心會議廳舉行第55屆會董會就職典禮。多位政商界官員到場參與，包括商務及經濟發展局副局長陳百里博士、立法會主席梁君彥JP太平紳士、中聯辦經濟貿易部處理負責人陳佳蓉擔任主禮嘉賓，在席另有立法會議員（批發及零售界）邵家輝、立法會工業界（第二）功能界別議員吳永嘉。香港表廠商會會長（第53及54屆）劉燊濤及新一屆香港表廠商會會長陳偉，先後上台發言。

▲ 商務及經濟發展局副局長陳百里博士向新一屆會長陳偉頒發委任狀。

就職典禮由香港表廠商會會長（第53及54屆）劉燊濤致歡迎辭，他表示鐘表業近年面對美國加息、歐洲經濟疲弱、地緣政治變化，加上全球製造業經營轉變，都令到業界面對不少困難。「兩年的會務工作，喜見業界就再工業化、新技能及智能化等議題有不少的投入，創造更多高質素的產品，甚至是高質的發展機會，都有助升級轉型。」他續指，今年的香港鐘表展是疫後首次舉辦的鐘表展，人流已回復到疫情前水平，他對未來抱著正面樂觀的態度，亦寄語新一屆會董會在陳偉會長帶領下，能有非凡成就，帶領業界再創高峰。

▲ 第55屆會董會就職典禮獲多位政商界官員到場參與。

而接任的新一屆會長陳偉致辭時指，新一屆會董會的使命是推動行業進步、市場推廣、增進國際間加流合作，為會員帶來更多機會及支持。他期望於任期內能夠加強內部管理，為會員提供高質的服務和支持，提升香港鐘錶業在國際市場的影響力，著力於拓展國際合作，同時鼓勵會員日後積極參與商會活動，共同推動香港鐘表業發展。

▲ 香港表廠商會第55屆會董會仝人合照。

主禮嘉賓之一的商務及經濟發展局副局長陳百里博士指，政府作為業界的合作伙伴，不時對業界作出實際支援，如早前帶考察團到中東及東盟國家，積極為業界拓展商機實行「拍住上」。致詞後，陳百里博士向新一屆會董會頒發委任狀，並進行典禮啟動儀式及祝酒儀式，眾人高興暢聚，同賀新一屆會董會正式上任。

（特約）