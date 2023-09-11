  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

表廠商會第55屆會董會就職 肩負重任說好香港鐘表故事

都會情報 17:30 2023/09/11

分享：

分享：

香港表廠商會第55屆會董就職典禮一眾嘉賓及新一屆會董合照。

香港表廠商會於上周五（7日）假香港會議展覽中心會議廳舉行第55屆會董會就職典禮。多位政商界官員到場參與，包括商務及經濟發展局副局長陳百里博士、立法會主席梁君彥JP太平紳士、中聯辦經濟貿易部處理負責人陳佳蓉擔任主禮嘉賓，在席另有立法會議員（批發及零售界）邵家輝、立法會工業界（第二）功能界別議員吳永嘉。香港表廠商會會長（第53及54屆）劉燊濤及新一屆香港表廠商會會長陳偉，先後上台發言。

商務及經濟發展局副局長陳百里博士向新一屆會長陳偉頒發委任狀。

就職典禮由香港表廠商會會長（第53及54屆）劉燊濤致歡迎辭，他表示鐘表業近年面對美國加息、歐洲經濟疲弱、地緣政治變化，加上全球製造業經營轉變，都令到業界面對不少困難。「兩年的會務工作，喜見業界就再工業化、新技能及智能化等議題有不少的投入，創造更多高質素的產品，甚至是高質的發展機會，都有助升級轉型。」他續指，今年的香港鐘表展是疫後首次舉辦的鐘表展，人流已回復到疫情前水平，他對未來抱著正面樂觀的態度，亦寄語新一屆會董會在陳偉會長帶領下，能有非凡成就，帶領業界再創高峰。

第55屆會董會就職典禮獲多位政商界官員到場參與。

而接任的新一屆會長陳偉致辭時指，新一屆會董會的使命是推動行業進步、市場推廣、增進國際間加流合作，為會員帶來更多機會及支持。他期望於任期內能夠加強內部管理，為會員提供高質的服務和支持，提升香港鐘錶業在國際市場的影響力，著力於拓展國際合作，同時鼓勵會員日後積極參與商會活動，共同推動香港鐘表業發展。

香港表廠商會第55屆會董會仝人合照。

主禮嘉賓之一的商務及經濟發展局副局長陳百里博士指，政府作為業界的合作伙伴，不時對業界作出實際支援，如早前帶考察團到中東及東盟國家，積極為業界拓展商機實行「拍住上」。致詞後，陳百里博士向新一屆會董會頒發委任狀，並進行典禮啟動儀式及祝酒儀式，眾人高興暢聚，同賀新一屆會董會正式上任。

（特約）

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

意藝傳承三十載　DREAM CASA LOVE CASA　Casablanca隆重推出30週年慶特別系列與限定優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款