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【8月銷售】潤地8月合同銷售減8.9%至202.9億 首8個月銷售2077億 增21.2%

股樓投資 18:35 2023/09/11

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華潤置地（01109）公布，8月份實現總合同銷售金額約202.9億元（人民幣，下同），總合同銷售建築面積約89.2萬平方米，分別按年減少8.9%及19.2%。

同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約136.8億元及65萬平方米，分別按年減少2.5%及13.6%。

【延伸閱讀】新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成【見下頁

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潤地周一（11日）股價收報33.85元，無升跌，成交額4.2億元。

1至8月份累計合同銷售金額約2,077.2億元，總合同銷售建築面積約887萬平方米，分别按年增加21.2%及11.2%。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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同場加映：【青姐話】有國策 有辦法？

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記者：李兆明

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華潤置地（01109） 中國 港股 內地物業

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