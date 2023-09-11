【8月銷售】潤地8月合同銷售減8.9%至202.9億 首8個月銷售2077億 增21.2%

華潤置地（01109）公布，8月份實現總合同銷售金額約202.9億元（人民幣，下同），總合同銷售建築面積約89.2萬平方米，分別按年減少8.9%及19.2%。

同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約136.8億元及65萬平方米，分別按年減少2.5%及13.6%。

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潤地周一（11日）股價收報33.85元，無升跌，成交額4.2億元。

1至8月份累計合同銷售金額約2,077.2億元，總合同銷售建築面積約887萬平方米，分别按年增加21.2%及11.2%。

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記者：李兆明