▲ 【集運平台】Buyandship 完成7850萬元B1輪融資 獲日本公私合營基金入股

總部設於香港的集運平台Buyandship宣布，完成首輪B輪融資，獲得7850萬元投資，並由日本公私台營基金Cool Japan Fund 領投。Buyandship表示，資金將用於業務自動化、研發人工智能及機器學習模型，並拓展市場至東南亞地區。

Buyandship表示，上財政年度已處理的商品總值（GMV）達30億港元，而在過去12個月，公司已建立了一個自動化購物系統，利用機器流程自動化（RPA）模型來提高其訂單處理能力，下一步擬把人工智能（AI）驅動的推薦系統整合至「Buyaholic社群」電商平台中，向用戶自動推送用戶生成內容（UGC），增強用戶黏性和參與度。

Buyandship的聯合創始人兼首席執行官李兆倫指，Buyandship在AI驅動、機器學習模型、社群深度參與以及倉儲自動化的技術發展，鞏固領導地位及競爭力，並提高利潤。海外市場方面，Buyandship期待將服務擴展至東南亞及南韓，讓當地更多消費者受益。

Cool Japan Fund的董事長、首席執行官及首席營運官Kenichi Kawasaki就指，是次投資將鼓勵海外消費者購買某些目前不支援跨境送遞的日本製商品，同時將提升日本產品在海外用戶之間的曝光率，擴大銷售機會。該基金成立目的是通過增加海外對日本文化及特色產品的需求和出口，促進日本經濟可持續增長。

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編輯：麥德銘